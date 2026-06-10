خلافات ميراث وملكية وراء واقعة تحطيم كاميرات منزل بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص وآخرين لقيامهم بتحطيم كاميرات مراقبة ونافذة خاصة بمنزلها بالدقهلية فى محاولة للإستيلاء عليه.

وبالفحص تبين وجود خلافات بين طرف أول: (الشاكية ، عائلتها) وطرف ثانى: (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تربطهم صلة قرابة، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المنصورة ، حول ملكية أحد المنازل حيث قام والد الشاكية ببيع نصفه لأحد المشكو فى حقهم "على المشاع" ولم يقم بتسليمه.

وعلى إثر ذلك قام المشكو فى حقهم بإتلاف كاميرات المراقبة بالشارع وتحطيم إحدى نوافذ المنزل لمحاولة الدخول إليه.. ومحرر بشأن تلك الخلافات عدة محاضر أخرها بتاريخ 23 مايو المنقضى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.