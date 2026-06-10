القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالضرب في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام شخصين بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة أبو تشت بقنا من (شقيق صاحب الحساب "مصاب بسحجات متفرقة بالجسم" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (شخصين – مقيمان بذات العنوان) لقيامهما بالإصطدام به بدراجة نارية قيادة أحدهما حال تواجده أمام محل عمله لخلافات سابقة بينهم وحال معاتبته لهما تعديا عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون ترخيص").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.





تم التحفظ على المركبة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





