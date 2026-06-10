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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استوليا على مليار ونصف.. تأييد حبس مستريح السيارات وشقيقه بأكتوبر 3 سنوات

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من مدير مصنع سيارات شهير وشقيقه والمعروف بـ"مستريح السيارات في أكتوبر"، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس 3 سنوات، لاتهامهما بالنصب على مئات المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير سيارات بأسعار مخفضة، وتأييد حبسهما.

وكانت محكمة جنح أول 6 أكتوبر قد أصدرت حكمًا بحبس المتهمين، المعروف أحدهما إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، بعدما كشفت التحقيقات تورطهما في إيهام المواطنين بوجود مشروع لتوريد سيارات نقل جديدة بأسعار أقل من القيمة السوقية.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين استخدما وسائل احتيالية وعروضا مغرية لجذب الضحايا، قبل الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بتسليم السيارات المتفق عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5012 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر، أن عدد الضحايا وصل إلى نحو 300 شخص، بينما بلغت الأموال التي جرى جمعها قرابة ربع مليار جنيه.

كما أشارت التحريات إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي حصل عليها المتهمان من المواطنين تخطى مليارًا ونصف المليار جنيه، في واحدة من أبرز قضايا النصب المرتبطة بتجارة السيارات خلال الفترة الأخيرة

حبس مستريح السيارات مستريح السيارات النصب

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