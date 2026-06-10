مأساة طفلي العمرانية.. تركتهما والدتهما في الشارع تنفيذا لرغبة زوجها الجديد

شهدت منطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة واقعة إنسانية مؤلمة بعدما عُثر على طفلين يبلغان من العمر 8 و7 سنوات متروكين بمفردهما في الشارع قبل ساعات الفجر الأولى، في مشهد أثار تعاطف الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب روايات متداولة، فقد عُثر على الطفلين "آدم" و"فريدة" وهما يقفان بمفردهما في الشارع، ما دفع الأهالي للاعتقاد في البداية أنهما ضلا طريقهما أو فقدا أسرتهما، إلا أن الطفلين أكدا أن والدتهما تركتهما في المكان تنفيذًا لرغبة زوجها الجديد.

وأثارت الرواية شكوك البعض نظرًا لصغر سن الطفلين، إلا أن أحد المتطوعين اصطحبهما إلى منزله مؤقتًا، وقام بنشر صورتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة برقم هاتفه لمحاولة الوصول إلى ذويهما.

وتلقى المتطوع اتصالًا من خالة الطفلين، أكدت خلاله صحة ما رواه الطفلان، مشيرة إلى أن والدتهما هي من تركتهما بالفعل في الشارع، وأنها أُبلغت بمكان وجودهما لكنها رفضت الحضور لاستلامهما أو تحمل مسؤوليتهما.

كما أوضحت الخالة أن الأب منقطع تمامًا عن الطفلين منذ نحو سبع سنوات، ولم يتواصل معهما أو يسأل عنهما طوال تلك الفترة، تاركًا مسؤولية رعايتهما بالكامل على عاتق الأم.

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الحزن والغضب بين المتابعين، خاصة مع بقاء الطفلين في مواجهة مصير مجهول، وسط مطالبات بسرعة التدخل لتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهما، وضمان عدم تعرضهما لأي مخاطر.

تعود الواقعة إلى يوم 9 يونيو 2026، فيما تشير المعلومات المتداولة إلى أن الطفلين من منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، ولا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يضمن لهما حياة آمنة ومستقرة.