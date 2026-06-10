الحبس 6 أشهر وكفالة 3 آلاف جنيه لمؤدي المهرجانات مسلم بتهمة التبديد

عاقبت محكمة جنح النزهة مؤدي المهرجانات مسلم، بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 3 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك في القضية المقامة ضده من طليقته البلوجر ضحى عبده، والتي اتهمته فيها بالتبديد.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة استندت إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو مستندات أو غيرها من الأشياء المسلمة إليه على سبيل الأمانة، متى ثبت توافر أركان جريمة خيانة الأمانة.

وأكدت المحكمة، وفق ما ورد بالحكم، ثبوت الاتهام في حق المتهم، وقضت بحبسه 6 أشهر مع الشغل، مع إلزامه بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات القانونية المقررة.