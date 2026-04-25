مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

نشر مطرب المهرجانات مسلم وثيقة عبر حسابه على إنستجرام، قال إنها تثبت قيامه بسداد نفقة نجله من طليقته، وذلك بعد استغاثة سابقة من جانبها تحدثت فيها عن عدم إنفاقه على الطفل.

وعلق مسلم على الورقة التي نشرها مؤكدًا أنها جزء من مستندات بحوزته، قائلاً: «دي أقل ورقة عندي في البيت، 180 ألف جنيه كل 5 شهور وفي كثير من ده وبشهود»، مضيفًا: «حسبي الله ونعم الوكيل، ومش هتكلم تاني في الموضوع ده، أنا بس نزلت إثبات صغير».

ويأتي ذلك في ظل حالة من الجدل التي أثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الطرفين بشأن النفقة ورعاية نجلهما

وكانت طليقة مسلم، نشرت بثا مباشرا عبر حسابها بتطبيق انستجرام، استغاثت فيه من تراكم الديون عليها بسبب مرورها بأمور مادية صعبة وعدم مقدرتها الصرف على طفلها.

من جهة أخرى، أعلن الفنان مسلم عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال شهر مايو المقبل، في خطوة ينتظرها جمهوره بعد النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأوضح مسلم أن الألبوم الجديد يضم 10 أغنيات متنوعة تجمع بين الطابع الدرامي والرومانسي إلى جانب عدد من الأغاني المبهجة، مؤكدًا حرصه على تقديم تجربة مختلفة ترضي أذواق الجمهور المتنوعة.

وأضاف أن العمل استغرق وقتًا طويلًا من التحضير، حيث ركّز على اختيار كلمات وألحان تعبر عن مشاعر حقيقية وقريبة من المستمع.

وأشار إلى أن الألبوم يحمل العديد من المفاجآت، أبرزها تعاونات غير متوقعة مع فنانين عالميين من خارج مصر، وهو ما اعتبره خطوة مهمة في مشواره الفني ولفت إلى أن هذه التعاونات ستشكل نقلة نوعية في شكل الموسيقى التي يقدمها.

وأكد مسلم أن فريق العمل حرص على تقديم جودة إنتاجية عالية، سواء على مستوى التوزيع الموسيقي أو التصوير.

واختتم مسلم تصريحاته بالتأكيد على حماسه الكبير لطرح الألبوم، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، وأن يكون خطوة جديدة تضاف إلى مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا فنيًا مكثفًا