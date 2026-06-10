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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون.. 3 حالات الإفتاء توضحها

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أكدت دار الإفتاء أن طهارة مَن أجرى عملية الليزك أو إحدى الجراحات في عينه تكون على 3 أحوال بحسب الإرشادات والنصائح الطبية المقررة. 

كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر موقعها الرسمي على فيسبوك، أن الوضوء بحسب نوع العملية ينقسم إلى:

  1. الحالة الأولى: ألَّا يتضرر مِن إسالةِ الماء على عينِه وهي مغمضة، فيكفيه حينئذٍ إسالة الماء على هذه الهيئة.
  2. والحالة الثانية: أن يتضرر من إسالةِ الماء على عينِه ولو في حالة إغماضها دون المسح عليها؛ فيلزمه حينئذٍ المسح عليها مباشرة إن أمكنه ذلك، أو على ما يوضع عليها من حائلٍ كلاصقة طبية أو نحوها.
  3. والحالة الثالثة: أن يُمنع من وصول الماء مطلقًا سواء بالغَسْل أو بالمسح؛ فيسقط عنه حينئذٍ المسح كما سقط عنه الغَسْل للضرورة، على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية.

واختتمت دار الإفتاء منشورها، بأن هذا كله مع مراعاة أن يغسل أو يمسح ما حول عينه من بقية الوجه على قدر تمكنه واستطاعته من ذلك. 

كما نوهت بضرورة بقاء حكم سائر الأعضاء على ما هي عليه من أحكام الطهارة بحسب نوعها وشروطها وضوابطها.

كيفية وضوء ذوي الهمم

وفي سياق آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف راعى في وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة أعذارهم، وعَمَد إلى رفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود.

وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها: وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم، فقد ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وما أمَرتُكُم به فافعَلوا منه ما استَطَعتُم» أخرجه مسلم.

آداب الوضوء وكيفيته

وأوضحت دار الإفتاء آداب الوضوء، موجهة رسالتها للمسلم قائلة: إذا قمت إلى الوضوء : (اغسل يديك ثلاثا، ثم انو رفع الحدث واستباحة الصلاة، ثم خذ ماء لفمك وتمضمض به ثلاثا، ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها ثلاثا، ثم خذ غرفة لوجهك، فاغسل بها من مبتدأ الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول، ومن الأذن في العرض، وإيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة، دون الكثيفة.

وتابعت: ثم اغسل يدك اليمنى، ثم اليسرى مع المرفقين، ثم امسح رأسك، ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين).

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