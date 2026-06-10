فى اليوم العالمى.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة بشمع عسل النحل

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..

طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..





مقادير الأيس كريم

1 كيلو فراولة

3 معالق شمع عسل النحل

2 علبة زبادى

1 معلقة عصير ليمون





الطريقة عمل ايس كريم الفراولة..





نقوم بتنظيف الفراولة من الأوراق الخضراء.

ثم نقوم بتقطيعها جيدًا إلى شرائح صغيرة ثم نقوم

بوضعها فى الفريزر حتى تتجمد.



نقوم بوضعها فى الخلاط حتى تصبح عصير ولكن دون زيادة المياه .

نقوم بوضع الزبادى والعسل على خليط الفراولة ثم نقوم بخفقها جيداً داخل الخلاط .

ثم نضيف عصير الليمون إلى الخليط ونقوم بتفريغ

المحتوى من الخلاط وإدخاله إلى الفريزر مرة أخرى .



بعد عدة ساعات نقوم بإخراجه من الفريزر وبذلك تكونى قد قدمتى لأطفالك وجبة غذائية مفيدة لا تحتوى على سعرات حرارية ولا مواد حافظة وأنها مصنوعة من مواد طبيعية ومفيدة