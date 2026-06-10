حزب الجبهة الوطنية: سحر نصر عضوا بلجنة التخطيط الاستراتيجي العليا

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل "لجنة التخطيط الاستراتيجي" العليا، والتي تهدف إلى وضع الرؤى والخطط المستقبلية للحزب خلال المرحلة المقبلة، وتضم نخبة من القامات السياسية والتنفيذية والتشريعية البارزة.

تشكيل لجنة "التخطيط الاستراتيجي"

وضم التشكيل الجديد للجنة، والذي جاء برئاسة الدكتور عاصم الجزار في عضويته كلاً من: الدكتورة سحر نصر والمستشار محمد عمران، واللواء محمود شعراوي، والنائب محمد أبو العينين، والمستشار علاء فؤاد، والفريق طارق سلام، والنائب سليمان وهدان، والنائب محمد الدخيسي، والنائب شريف وديع.



وتعد الدكتورة سحر نصر المرأة الوحيدة داخل تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي العليا، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدراتها وخبراتها الاقتصادية والسياسية المتميزة للمساهمة في صياغة رؤية الحزب المستقبلية.

