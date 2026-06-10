قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 3 سنوات من الإغلاق.. موعد افتتاح جنينة الحيوان وأبرز الإضافات الجديدة
الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات تنموية
رقم تاريخي لم يتحقق سابقا.. رئيس الوزراء: توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن
لا بد من حلول رحيمة.. دار الإفتاء: قتل الحيوانات الضالة ليس الحل الأمثل لمواجهة أضرارها
الجنيه الذهب يتراجع.. ماذا يحدث في السوق المعدن الأصفر | تفاصيل
رئيس الخدمات البيطرية: نستهدف تحصين ما لا يقل عن 70% من الكلاب الضالة
ترامب: سلاحا البحرية والجو الإيرانيان لم يعد لهما وجود.. لقد هزمنا إيران تماما
مغادرة دفعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح بعد استكمال علاجهم
الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تطوير العلاقات والتنسيق المشترك
لا جديد.. مهيب عبد الهادي يكشف كواليس تجديد عقد حسين الشحات بالأهلي
تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومقتل طاقمها
هيئة الاستثمار تعلن إعادة هندسة إجراءات تراخيص 270 نشاطًا اقتصاديًا وتطوير منصة رقمية لخدمة المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار: أمن الدول العربية خط أحمر.. وندعو إلى خفض التصعيد واحترام سيادة الدول

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
حسن رضوان

يتابع حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، بقلق بالغ التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما صاحبها من اعتداءات وانتهاكات طالت أجواء وأراضي عدد من الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية.

ويؤكد الحزب رفضه الكامل لأي ممارسات تمس سيادة الدول أو تنتهك حرمة أراضيها ومجالاتها الجوية، مشددًا على أن احترام السيادة الوطنية للدول يعد مبدأً راسخًا من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأحد الركائز الأساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.

ويعرب حزب المصريين الأحرار عن تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي وصون سلامة أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها ومقدراتها الوطنية، انطلاقًا من حق الدول الأصيل في الدفاع عن سيادتها واستقرارها.

وشدد الحزب على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد تتعرض له دولة عربية شقيقة يمثل مصدر قلق بالغ للأمة العربية بأسرها، ويستوجب موقفًا موحدًا يرسخ مبادئ التضامن العربي ويحافظ على استقرار المنطقة في مواجهة التحديات المتزايدة.

كما ثمن الحزب الموقف المصري المسئول والمتزن في التعامل مع التطورات الراهنة، والذي يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول، ورفض انتهاك أراضيها، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر والصراعات.

وفي ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة، جدد حزب المصريين الأحرار دعوته إلى ضرورة خفض التصعيد وتغليب صوت العقل والحكمة، والالتزام بأحكام القانون الدولي، والعمل الجاد على تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار السياسي، حفاظًا على أمن الشعوب واستقرار الدول ومقدراتها.

وأكد الحزب أن التجارب أثبتت أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بالقوة أو فرض الأمر الواقع، وإنما عبر احترام سيادة الدول وصون حدودها والالتزام بقواعد الشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق الأمن المشترك ويحفظ مصالح شعوب المنطقة.

واختتم: “حفظ الله مصر، وحفظ أشقاءها العرب، وأدام على المنطقة نعمة الأمن والاستقرار والسلام”.

حزب المصريين الأحرار النائب الدكتور عصام خليل مملكة البحرين دولة الكويت المملكة الأردنية الهاشمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

صلاح محسن

«قالولي معندناش مهاجم ولازم ترجع».. صلاح محسن يكشف عن كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي الحاليين

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

ترشيحاتنا

ارت لانجيلير

أرت لانجيلير: توروب مدرب جيد لكن الأهلي لا يعترف إلا بالبطولات

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب يلتقي ممثلي "اتحاد بشبابها" قبيل زيارتهم لمركز معلومات مجلس الوزراء

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

بالصور

وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

الالتزام بالضوابط الامتحانية.. وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية بفاقوس

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

أكد انتظام الامتحانات.. وكيل أول تعليم الشرقية يتابع لجان الشهادة الإعدادية بأبوكبير

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد