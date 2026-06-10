المصريين الأحرار: أمن الدول العربية خط أحمر.. وندعو إلى خفض التصعيد واحترام سيادة الدول

يتابع حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، بقلق بالغ التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما صاحبها من اعتداءات وانتهاكات طالت أجواء وأراضي عدد من الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية.

ويؤكد الحزب رفضه الكامل لأي ممارسات تمس سيادة الدول أو تنتهك حرمة أراضيها ومجالاتها الجوية، مشددًا على أن احترام السيادة الوطنية للدول يعد مبدأً راسخًا من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأحد الركائز الأساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.

ويعرب حزب المصريين الأحرار عن تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي وصون سلامة أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها ومقدراتها الوطنية، انطلاقًا من حق الدول الأصيل في الدفاع عن سيادتها واستقرارها.

وشدد الحزب على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد تتعرض له دولة عربية شقيقة يمثل مصدر قلق بالغ للأمة العربية بأسرها، ويستوجب موقفًا موحدًا يرسخ مبادئ التضامن العربي ويحافظ على استقرار المنطقة في مواجهة التحديات المتزايدة.

كما ثمن الحزب الموقف المصري المسئول والمتزن في التعامل مع التطورات الراهنة، والذي يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول، ورفض انتهاك أراضيها، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر والصراعات.

وفي ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة، جدد حزب المصريين الأحرار دعوته إلى ضرورة خفض التصعيد وتغليب صوت العقل والحكمة، والالتزام بأحكام القانون الدولي، والعمل الجاد على تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار السياسي، حفاظًا على أمن الشعوب واستقرار الدول ومقدراتها.

وأكد الحزب أن التجارب أثبتت أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بالقوة أو فرض الأمر الواقع، وإنما عبر احترام سيادة الدول وصون حدودها والالتزام بقواعد الشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق الأمن المشترك ويحفظ مصالح شعوب المنطقة.

واختتم: “حفظ الله مصر، وحفظ أشقاءها العرب، وأدام على المنطقة نعمة الأمن والاستقرار والسلام”.