الإشراف العام
برلمان

المصريين الأحرار يعزي الصين في ضحايا الفيضانات ويؤكد: التضامن الإنساني ضرورة أمام الكوارث

النائب الدكتور عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار
النائب الدكتور عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار
حسن رضوان

يتقدم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل ، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة والحزب الشيوعي الصيني وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، على خلفية الفيضانات العنيفة التي ضربت عددًا من المقاطعات والمدن الصينية خلال الأيام الماضية، وما أسفرت عنه من ضحايا ومصابين وخسائر إنسانية ومادية مؤلمة.

ويعرب الحزب عن بالغ حزنه إزاء هذه الكارثة الطبيعية التي خلفت آثارًا قاسية على المواطنين والبنية التحتية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الدولة الصينية في جهودها المتواصلة لاحتواء تداعيات الأزمة، وتأمين المناطق المتضررة، وتقديم الدعم والإغاثة للمواطنين المتأثرين بتلك الفيضانات.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، ويعزز من قيم التضامن الإنساني في مواجهة الكوارث والتحديات العابرة للحدود.

كما يثمن الحزب الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الصينية وأجهزة الإنقاذ والإغاثة للتعامل مع تداعيات الفيضانات، معربًا عن ثقته في قدرة الصين، قيادةً وشعبًا، على تجاوز هذه المحنة بما تمتلكه من إمكانات وخبرات واسعة في إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية.

ويجدد حزب المصريين الأحرار تأكيده على دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون الإنساني ومساندة الشعوب في أوقات الأزمات، انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية التكاتف الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية والبيئية التي يشهدها العالم.

كما توجه الحزب بخالص الدعاء أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق من كل سوء ومكروه.

