بصورة من المسجد النبوي .. دعاء عامر ودعاء فاروق تستعدان لأداء فريضة الحج

نشرت الإعلامية دعاء فاروق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعها بالإعلامية دعاء عامر، داخل المسجد النبوي الشريف، في أجواء روحانية مميزة، وذلك أثناء استعدادهما لأداء فريضة الحج.

وظهرت الإعلاميتان في الصورة وهما داخل المسجد النبوي، وسط حالة من السكينة والطمأنينة، وعلقت قائلة "فى حب دعاء عامر" حيث لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيهما الذين تمنوا لهما قبول الدعاء وتمام الرحلة الإيمانية بسلام.

وتأتي هذه الزيارة ضمن استعدادات دعاء فاروق ودعاء عامر لأداء فريضة الحج خلال الموسم الحالي، في رحلة روحانية ينتظرها الملايين من المسلمين حول العالم.