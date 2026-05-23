أمل سلامة : افتتاح كيان انفصالي منشأة دبلوماسية بالقدس اعتداء صارخ على الشرعية الدولية

أدانت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بأشد العبارات إعلان إقليم “أرض الصومال” الانفصالي افتتاح منشأة دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومحاولة مرفوضة لفرض واقع سياسي غير شرعي يخدم مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

القدس الشرقية ستظل أرضًا فلسطينية

وأكدت أمل سلامة أن القدس الشرقية ستظل أرضًا فلسطينية محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأن أي تحركات أو تفاهمات تتم خارج هذا الإطار تعد باطلة قانونيًا ولا يعتد بها سياسيًا أو دبلوماسيًا، مشددة على أن محاولات شرعنة الاحتلال عبر كيانات انفصالية لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية شيئًا.

وقالت إن هذه التحركات المشبوهة تكشف عن مخطط خطير يستهدف تقويض استقرار المنطقة، عبر دعم الكيانات الانفصالية وضرب وحدة الدول الوطنية، مؤكدة أن ما جرى يمثل اعتداءً مباشرًا على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والأفريقية.

وأضافت أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري أن الدولة المصرية تتحرك بثوابت راسخة في الدفاع عن الأمن القومي العربي، ورفض أي محاولات للمساس بوحدة الدول الشقيقة أو تصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن القاهرة كانت وستظل داعمًا أساسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

انتهاكات الاحتلال

وطالبت أمل سلامة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ موقف حاسم لوقف الممارسات الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن الصمت الدولي تجاه تلك التصرفات يمنح غطاءً للفوضى ويشجع على مزيد من التعدي على قواعد القانون الدولي.