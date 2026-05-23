نائب: كلمة الرئيس السيسي في "يوم أفريقيا"وضعت رؤية متكاملة لتعزيز التعاون وحماية المصالح المشتركة بالقارة الأفريقية

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "يوم أفريقيا" حملت رسائل سياسية وتنموية مهمة تعكس مكانة مصر المحورية داخل القارة الأفريقية، وحرص القيادة السياسية على تعزيز العمل الأفريقي المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيراً إلى أن حديث الرئيس جاء شاملاً وواضحاً في التأكيد على ثوابت الدولة المصرية تجاه القضايا الأفريقية ودعم استقرار وتنمية شعوب القارة.

وأضاف سوس، في بيان له اليوم، أن اختيار جامعة القاهرة لاستضافة احتفالية "يوم أفريقيا" هذا العام يحمل دلالات كبيرة تؤكد الدور التاريخي للجامعة في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، باعتبارها واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في المنطقة، والتي ساهمت على مدار عقود في تخريج كوادر وشخصيات أفريقية بارزة شاركت في مسيرة البناء والتنمية داخل دول القارة، موضحاً أن استضافة هذا الحدث من داخل جامعة القاهرة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالقوة الناعمة ودورها في تعزيز التقارب بين الشعوب الأفريقية، خاصة أن الجامعة كانت ولا تزال منارة علمية وثقافية استقبلت آلاف الطلاب الأفارقة وأسهمت في بناء أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية في بلادها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز ما تضمنته كلمة الرئيس هو التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين الدول الأفريقية لمواجهة الأزمات العالمية التي تؤثر بصورة مباشرة على الأمن الغذائي والطاقة وحركة التجارة الدولية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وضع أمام القارة رؤية متكاملة تقوم على توحيد الجهود وتعزيز التعاون بما يحافظ على مقدرات الشعوب الأفريقية ويضمن حماية المصالح المشتركة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تواجه القارة وضرورة التحرك الجماعي للتعامل معها بصورة فعالة.



وأوضح سوس، أن تركيز الرئيس على قضية المياه باعتبارها محور الاتحاد الأفريقي لهذا العام يعكس إدراكاً عميقاً لخطورة هذا الملف على حاضر ومستقبل شعوب القارة، مؤكداً أن دعوة الرئيس إلى احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار العابرة للحدود تمثل موقفاً مصرياً ثابتاً يدعم مبادئ العدالة والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول الأفريقية، بعيداً عن أي سياسات تؤدي إلى التوتر أو تهدد السلم والأمن الإقليمي، كما تعكس حرص مصر على ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية القائمة على التنمية والاستقرار وتعزيز فرص التكامل بين دول القارة.

واختتم النائب سامي سوس، بيانه بالتأكيد على أن حديث الرئيس عن دور مصر التاريخي في دعم القارة الأفريقية واستمرارها كشريك فاعل في جهود التنمية والبناء يعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة في استعادة عمقها الأفريقي، مشدداً على أن استضافة مصر للقمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي خلال يونيو 2026 تمثل رسالة جديدة تعكس الثقة الكبيرة في الدور المصري وقدرته على قيادة جهود التكامل الإقليمي بالقارة، والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لشعوب أفريقيا كافة، بما يحقق تطلعات الأجيال القادمة نحو التنمية والاستقرار والسلام.