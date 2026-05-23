عادل ناصر : كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا تعكس رؤية مصر لتعزيز التكامل بالقارة

أكد عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم أفريقيا جاءت معبرة عن رؤية استراتيجية شاملة تتبناها الدولة المصرية تجاه القارة الأفريقية، تقوم على دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التعاون المشترك بين دول القارة في مختلف المجالات.

تحقيق الاستقرار والتنمية في افريقيا

وقال ناصر، في بيان له، إن رسائل الرئيس السيسي عكست إدراكًا عميقًا لأهمية المرحلة الراهنة التي تمر بها القارة الأفريقية، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتقدم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على دخول أفريقيا مرحلة جديدة من البناء والتنمية يعكس ثقة مصر في القدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القارة، سواء على مستوى الموارد الطبيعية أو العنصر البشري، وهو ما يستلزم تعظيم الاستفادة منها عبر شراكات حقيقية ورؤى تنموية متكاملة.

الاحتفال بيوم أفريقيا

وأشار إلى أن مصر خلال السنوات الماضية رسخت مكانتها كدولة محورية في دعم العمل الأفريقي المشترك، من خلال المبادرات التنموية والمشروعات القارية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب دورها السياسي في دعم الاستقرار وتسوية النزاعات داخل القارة.

وأوضح أن استضافة جامعة القاهرة لاحتفالية يوم أفريقيا تحمل دلالات رمزية مهمة، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودول القارة، ودور المؤسسات التعليمية المصرية في إعداد أجيال من القادة الأفارقة الذين ساهموا في بناء دولهم وتعزيز مسارات التنمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إشارات الرئيس السيسي إلى التحديات الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار، تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التنسيق الأفريقي المشترك لمواجهة الأزمات المتصاعدة، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويصون استقرار الدول.

كما أشاد بتأكيد الرئيس على احترام قواعد القانون الدولي في ما يتعلق بالموارد المائية العابرة للحدود، مؤكدًا أن الموقف المصري ثابت ويقوم على مبادئ التعاون وعدم الإضرار بمصالح الدول، مع دعم الحلول الدبلوماسية التي تحقق العدالة للجميع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في دعم القارة الأفريقية، وشريكًا فاعلًا في بناء مستقبل قائم على التنمية والتكامل والاستقرار، بما يعزز من مكانة أفريقيا على الساحة الدولية.