شيرين صبري : كلمة الرئيس في يوم أفريقيا تؤكد قيادة مصر رؤية تنموية شاملة للقارة

أكدت شيرين صبري عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا حملت رسائل سياسية وتنموية بالغة الأهمية، عكست حجم التزام الدولة المصرية بدعم مسيرة التنمية والاستقرار داخل القارة الأفريقية، وترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية بين الدول الأفريقية في مواجهة التحديات المشتركة.

وقالت شيرين صبري، في بيان لها، إن تهنئة الرئيس لشعوب وقادة القارة الأفريقية تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بأشقائها في أفريقيا، وتؤكد أن القاهرة تنظر إلى القارة باعتبارها امتدادًا استراتيجيًا وتاريخيًا يرتبط بمصالح مشتركة ومستقبل واحد.

أفريقيا.. مرحلة جديدة من التنمية والبناء

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن دخول أفريقيا مرحلة جديدة من التنمية والبناء يعكس رؤية مصرية متكاملة تقوم على استثمار مقدرات القارة البشرية والطبيعية، وتحويلها إلى قوة اقتصادية وتنموية قادرة على تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في التنمية والاستقرار.

وأكدت أن مصر لعبت خلال السنوات الماضية دورًا محوريًا في تعزيز العمل الأفريقي المشترك، سواء عبر دعم مشروعات البنية التحتية والربط القاري، أو من خلال نقل الخبرات المصرية في مجالات التحول الرقمي والطاقة والتنمية المستدامة، وهو ما عزز من مكانة القاهرة كشريك رئيسي في مسيرة النهوض بالقارة.

إعداد كوادر أفريقية بارزة

وأشارت شيرين صبري إلى أن استضافة جامعة القاهرة لاحتفالية يوم أفريقيا هذا العام تحمل دلالات مهمة، باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية العريقة التي ساهمت لعقود في إعداد كوادر أفريقية بارزة، وكان لها دور تاريخي في دعم حركات التحرر الوطني وترسيخ الهوية الأفريقية المشتركة.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية الحفاظ على أمن واستقرار القارة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، يعكس إدراكًا عميقًا لحجم المخاطر التي تواجه أفريقيا، وضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأفريقية لحماية الأمن القومي للقارة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشادت بتأكيد الرئيس على احترام قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود، موضحة أن الموقف المصري ثابت ويقوم على تحقيق التوازن بين حق الشعوب في التنمية والحفاظ على الحقوق التاريخية والمائية للدول.

واختتمت شيرين صبري تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل ترسيخ دورها التاريخي داخل القارة الأفريقية، من خلال دعم جهود التكامل والتنمية وتعزيز الاستقرار، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوب أفريقيا كافة.