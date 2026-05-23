محافظ الغربية: استجابة سريعة لشكاوى أهالي حي ثان المحلة ورفع 100 طن مخلفات

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية توجيهاته بتلبية استجابة سريعة لشكاوى أهالينا بحي ثان المحلة، تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بأرض فرغل بشارع الزرقا آخر شارع عزبة خضر، لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.وشارك في الحملة معدات مراكز طنطا وسمنود والمحلة، حيث أسفرت الجهود عن رفع نحو 100 طن من المخلفات والتراكمات من الموقع.

وأكد محافظ الغربية استمرار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذ حملات النظافة المكبرة بشكل دوري للحفاظ على البيئة والصحة العامة،وناشد المحافظ المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على المظهر الحضاري لأهالينا.