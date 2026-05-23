وزارة الحج والعمرة السعودية: استمرار العمل على تسخير الإمكانات التقنية والبشرية كافة لخدمة ضيوف الرحمن

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن عدد من المؤشرات التشغيلية والخدمية المسجلة خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى 6 ذي الحجة 1447هـ، في إطار جهودها المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة -وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت- أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات العاملة في منظومة الحج، واستمرار العمل على تسخير الإمكانات التقنية والبشرية كافة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يحقق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة الحج وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج.

وأوضحت الوزارة السعودية أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 80 ألف جولة رقابية لمتابعة جاهزية الخدمات والتأكد من التزام الجهات المقدمة لها بالمعايير المعتمدة، فيما تجاوز عدد خدمات العناية المقدمة عبر منصة "نسك" 173 ألف خدمة، دعمًا لتجربة الحجاج وتلبية احتياجاتهم خلال رحلتهم الإيمانية.

وفي جانب الخدمات الرقمية، سجلت بطاقات "نسك" أكثر من 3.4 ملايين عملية قراءة عبر نقاط التحقق المختلفة، بما يسهم في تسهيل حركة الحجاج وتعزيز كفاءة إدارة الخدمات المقدمة لهم.

كما استقبل مركز الاتصال الموحد على الرقم (1966) أكثر من 154 ألف مكالمة، قدّم من خلالها الدعم والإرشاد والاستجابة لاستفسارات ضيوف الرحمن على مدى الساعة وبعدد من اللغات.

وفي إطار الجهود التوعوية، وزّعت الوزارة السعودية أكثر من 670 ألف مادة ودليل توعوي، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الحجاج وإرشادهم إلى الأنظمة والتعليمات والخدمات المتاحة، بما يعزز سلامتهم وييسّر أداء مناسكهم، كما استفاد في جانب المبادرات المجتمعية أكثر من 271 ألف حاج من المبادرات التي ينفذها فريق السعادة، ضمن برامج تهدف إلى إثراء تجربة الحاج وتعزيز جودة الخدمات الإنسانية المقدمة له.