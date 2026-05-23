قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عهد الفوضى انتهى.. الديهي: لا مكان للمُبتزين.. وتحية واجبة لرئيس الوزراء
حسام حسن يتحرك قانونيًا قبل كأس العالم لمواجهة الشائعات والهجوم
الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو
الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو
فاصل العروات.. رابطة الخضار والفاكهة تكشف سر ارتفاع سعر الطماطم
برشلونة يخسر بثلاثية من فالنسيا في الدوري الإسباني
ريال مدريد يكتسح أتلتيك بلباو برباعية في الدوري الإسباني
جون إيبوكا رجل مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
أ.ف.ب: ماكرون أجرى مشاورات مباشرة مع ترامب وعدد من قادة دول الخليج
القناة 13: تقديرات إسرائيلية تشير إلى تزايد فرص التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران
نبيلة عبيد عن إمكانية عودتها للسينما : الموضوع محتاج تفكير | خاص
أكد دعم مصر لاتفاق ينهي الحرب بالمنطقة.. الرئيس السيسي يشارك في اتصال جمع قادة دول عربية وإقليمية مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم بأربع طائرات مسيّرة يستهدف مقراً للمعارضة الإيرانية في أربيل

هجوم بأربع طائرات مسيّرة يستهدف مقراً للمعارضة الإيرانية في أربيل
هجوم بأربع طائرات مسيّرة يستهدف مقراً للمعارضة الإيرانية في أربيل
القسم الخارجي

تعرض مقر تابع لفصيل من المعارضة الكردية الإيرانية في منطقة وادي آلانة بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق لهجوم نفذته أربع طائرات مسيّرة، في حادثة جديدة تعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها المناطق الحدودية بين العراق وإيران، وسط تبادل للاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ووفقاً لمصادر محلية وأمنية، وقع الهجوم خلال ساعات الفجر عندما استهدفت أربع طائرات مسيّرة انتحارية مواقع تابعة لفصيل معارض للنظام الإيراني يتمركز في المنطقة الجبلية الواقعة شمال شرقي أربيل. 

وأدى القصف إلى وقوع أضرار مادية داخل المقر المستهدف، فيما أعلنت الجهات المستهدفة إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة.

وقال مسؤولون في الفصيل المعارض إن الهجوم استهدف ثكنات ومواقع عسكرية تابعة للجناح المسلح للحزب، مشيرين إلى أن الطائرات المسيّرة أصابت أهدافها داخل المجمع بشكل مباشر. 

واتهم الحزب السلطات الإيرانية بالوقوف وراء العملية، معتبراً أنها تأتي في إطار سلسلة من الهجمات التي استهدفت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة داخل إقليم كردستان العراق خلال الأشهر الأخيرة.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإيراني بشأن الاتهامات الموجهة إليه، فيما اكتفت السلطات المحلية في إقليم كردستان بمتابعة تداعيات الهجوم وإجراء تقييم أولي للأضرار والخسائر الناجمة عنه. 

كما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة مسار الطائرات المستخدمة ومصدر انطلاقها.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من الحوادث المشابهة التي استهدفت مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل ومحيطها خلال الأشهر الماضية. 

ففي أبريل الماضي، أسفر هجوم بطائرات مسيّرة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين داخل أحد المعسكرات التابعة للمعارضة الإيرانية في الإقليم، وفق بيانات أمنية وتقارير إعلامية متطابقة.

كما شهدت منطقة وادي آلانة نفسها في مناسبات سابقة عمليات قصف صاروخي وهجمات بمسيّرات استهدفت مخيمات ومقار لأحزاب معارضة إيرانية، ما دفع سلطات الإقليم إلى المطالبة مراراً باحترام سيادة الأراضي العراقية ومنع استخدام أراضي كردستان كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

المعارضة الكردية الإيرانية أربيل كردستان العراق أربع طائرات مسيّرة إيران العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

ترشيحاتنا

محكمة

قرار من النيابة في التحرش بفتاة بمطروح

صورة متداولة لأسرة أسفل كوبري بالإسماعيلية

في دولة أفريقية.. الداخلية تكشف عن حقيقة صورة متداولة لملابس أسرة أسفل كوبري بالإسماعيلية

الاجهزة الأمنية

ضبط عاملين تعديا على شاب بعد اعتراضه على مضايقتهما سيدة بالموسكي

بالصور

أكلة اقتصادية قبل العيد .. طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة | من غير لحمة

كفتة البذنجان
كفتة البذنجان
كفتة البذنجان

عودة حلزونة فرنسا.. سيتروين تعيد إحياء 2CV الكلاسيكية ‏بنسخة كهربائية اقتصادية

2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية

طريقة تحضير معمول التمر الهش.. حلوى العيد الأكثر شهرة

طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد