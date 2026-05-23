في أول تطبيق لقرار سعر الفائدة.. ترقب داخل الأسواق المحلية لصعود الدولار قبل العيد

دخل سعر الدولار في مصر لدرجات مستقرة في يومه الرابع على التوالي وتحديدا مع بدء العمل في البنوك المصرية صباح اليوما الأحد 24-5-2026 دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار استقرارا مع بداية التداولات الصباحية وسط توقعات بزيادة بعد اعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة بدون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

الدولار وسعر الفائدة

يترقب المتداولون داخل الأسواق المحلية أداء قويًا للدولار في مواجهة الجنيه بعد أن خسر قبل انتهاء العمل في البنوك يوم الخميس الماضي أكثر من 44 قرشا من قيمته دفعة واحدة في يوم واحد.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار 52.86 جنيه في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار بحسب آخر تعامل في البنك المركزي 52.86 جنيها للشراء و 52.97 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار 52.77 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.8 جنيها للشراء و 52.9 جنيها للبيع داخل بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.82 جنيها للشراء و 52.92 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،كريدي أجريكول،الإسكندرية".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.85 جنيها للشراء و 52.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي".

الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 52.87 جنيها للشراء و 52.97 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، ميد بنك، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، قناة السويس،HSBC، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي،نكست".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار إلي 52.93 جنيها للشراء و 53.03 جنيها للبيغ في مصرف أبوظبي الاسلامي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 52.9 جنيها للشراء و 53 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي و سايب.