بكلمات مؤثرة.. عمرو الليثي ينعى الفنان عبد العزيز مخيون

نعى الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، الراحل الفنان القدير عبد العزيز مخيون ،الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث تم حجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشارك الليثي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي : "رحم الله الصديق العزيز الفنان الكبير عبد العزيز مخيون وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وقال الليثي :"أنعى فنانًا كبيرًا ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا سيظل حاضرًا فى الذاكرة، وقدّم خلال مسيرته الطويلة أعمالًا متنوعة بين المسرح والسينما والدراما".

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وشيعت جثمان الراحل، مساء اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.