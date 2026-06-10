فقدنا فنانا كبيرا.. أحمد السقا ينعى الراحل عبد العزيز مخيون بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد السقا الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، الذى رحل عن عالمنا، صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية صعب نقل على أثرها إلى المستشفى خلال الأيام الماضية.

وكتب أحمد السقا على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» قائلا : "البقاء لله فقدنا فنانًا كبيرًا وقامة فنية وإنسانية محترمة، ربنا يرحم الفنان القدير عبدالعزيز مخيون ويصبر أهله ومحبيه".



وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وشيعت جثمان الراحل، مساء اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.