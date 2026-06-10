ترامب: نحتفظ بحق ضرب إيران مجددا اليوم.. وطهران تماطل في اتفاق نووي صارم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تنفذ هجمات جديدة ضد إيران خلال اليوم، مؤكداً أن واشنطن “تحتفظ بحق استئناف القصف” إذا اقتضت التطورات ذلك.

وقال ترامب في تصريحات حديثة إن إيران مطالبة بتوقيع اتفاق نووي وصفه بـ“الجيد”، مشيراً إلى أنه يمنعها بشكل كامل من امتلاك أي سلاح نووي في أي وقت، وأضاف أن بلاده تتابع عن كثب تحركات طهران في هذا الملف.

وفي سياق متصل، كشف ترامب أن الولايات المتحدة استهدفت رادارات إيرانية خلال ليل الثلاثاء، موضحاً أن واشنطن كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكن الأخيرة، حسب وصفه “تواصل المماطلة ومحاولة كسب الوقت”.

وخلال حديثه للصحافيين في البيت الأبيض، شدد ترامب على أن بلاده كانت على وشك إبرام تفاهم مع إيران، إلا أنه اتهمها بمحاولة “استغفال الولايات المتحدة”، مضيفاً: “سنرى ما ستؤول إليه الأمور”.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يسعى إلى “السلام في الشرق الأوسط والعالم”، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن أي اتفاق جديد مع إيران يجب ألا يشبه الاتفاق النووي لعام 2015، الذي اعتبر أنه كان يسمح لطهران بامتلاك قدرات نووية.

وختم ترامب بالتأكيد على أن الاتفاق المقترح “يقطع الطريق نهائياً” على أي طموح نووي إيراني، داعياً طهران إلى توقيعه باعتباره “اتفاقاً ذا معنى ومصلحة للجميع”.