طليقة مسلم تحرر محضرا ضد شقيقته

أعلنت يارا تامر طليقة مطرب المهرجانات مسلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد شقيقته بعد الإساءة لها خلال الفترة الماضية.

وقالت يارا تامر خلال فيديو عبر خاصية الإستوري، “أنا مش هرد على الشخصية دى تاني مهما اتكلمت عليا وبكرا المحامي بتاعي هيروح لمكتب النائب العام وأنا مكنش ينفع اسكت ومدافعش على سمعتي وشرفي ووعد مني مش هرد تاني ولا هتكلم فى الموضوع دا".

وكان تحدث مطرب المهرجانات مسلم على ازمته مع أسرته وأنهم تسببوا فى انفصاله عن زوجته يارا تامر بعد ان تحدثوا عنها بشكل سلبي.

وقال مسلم خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، انه كان يعاني طوال الوقت من مشاكل بينه وبين زوجته بسبب اهله الذى كانوا السبب الرئيسي فى انفصاله من زوجته يارا تامر بعد ان ظهروا فى عدة فيديوهات يشنوا هجوما عليها بدون سبب ، وأنه كان طوال الوقت يجبر زوجته على السكوت وعدم الرد لكنه تعرض للظلم من اخواته.

ووجه مسلم رسالة مؤثرة لوالدته ، معلقة: “انا بحبك وماليش غيرك وربنا وصاني عليكي لكن بجد اخواتي ظلموني وانا مش مسامحهم ومش هقول غير ربنا يهديهم لأن البنى ادمة اللى ضاعت دى انا مش هعرف اعوضها تاني”.

طلاق مسلم ويارا تامر

وأعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر ، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال مسلم :" تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل ومش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها انا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي علي الظروف.

اول تعليق من يارا تامر بعد انفصالها عن مسلم

وعلقت يارا تامر، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، على الطلاق.

وكتبت يارا عبر حسابها على فيسبوك: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم وأنا عارفة اني مكنتش المفروض اطلع اتكلم بس أنا معنديش حاجة أغلى من كرامتي، وشرفي قدام الناس وأنا اهو بعدت يمكن ترتاحوا وتسيبوني في حالي”.

وتابعت: “للعلم من يوم ما اتجوزت مسلم كانت هيا دي مشكلنا غير كدة مكنش في اي مشاكل وعمره ما زعلني وكان دايما واقف في ضهري بس انا اتظلمت كتير ومش مسامحة”.