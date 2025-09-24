قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
فن وثقافة

طليقة مسلم تحرر محضرا ضد شقيقته

مسلم وطليقته يارا تامر
مسلم وطليقته يارا تامر
تقى الجيزاوي

أعلنت يارا تامر طليقة مطرب المهرجانات مسلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد شقيقته بعد الإساءة لها خلال الفترة الماضية.

وقالت يارا تامر خلال فيديو عبر خاصية الإستوري، “أنا مش هرد على الشخصية دى تاني مهما اتكلمت عليا وبكرا المحامي بتاعي هيروح لمكتب النائب العام وأنا مكنش ينفع اسكت ومدافعش على سمعتي وشرفي ووعد مني مش هرد تاني ولا هتكلم فى الموضوع دا".

وكان تحدث مطرب المهرجانات مسلم على ازمته مع أسرته وأنهم تسببوا فى انفصاله عن زوجته يارا تامر بعد ان تحدثوا عنها بشكل سلبي.

وقال مسلم خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، انه كان يعاني طوال الوقت من مشاكل بينه وبين زوجته بسبب اهله الذى كانوا السبب الرئيسي فى انفصاله من زوجته يارا تامر بعد ان ظهروا فى عدة فيديوهات يشنوا هجوما عليها بدون سبب ، وأنه كان طوال الوقت يجبر زوجته على السكوت وعدم الرد لكنه تعرض للظلم من اخواته.

ووجه مسلم رسالة مؤثرة لوالدته ، معلقة: “انا بحبك وماليش غيرك وربنا وصاني عليكي لكن بجد اخواتي ظلموني وانا مش مسامحهم ومش هقول غير ربنا يهديهم لأن البنى ادمة اللى ضاعت دى انا مش هعرف اعوضها تاني”.

طلاق مسلم ويارا تامر

وأعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر ، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال مسلم :" تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل ومش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها انا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي علي الظروف.

اول تعليق من يارا تامر بعد انفصالها عن مسلم

وعلقت يارا تامر، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، على الطلاق.

وكتبت يارا عبر حسابها على فيسبوك: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم وأنا عارفة اني مكنتش المفروض اطلع اتكلم بس أنا معنديش حاجة أغلى من كرامتي، وشرفي قدام الناس وأنا اهو بعدت يمكن ترتاحوا وتسيبوني في حالي”.

وتابعت: “للعلم من يوم ما اتجوزت مسلم كانت هيا دي مشكلنا غير كدة مكنش في اي مشاكل وعمره ما زعلني وكان دايما واقف في ضهري بس انا اتظلمت كتير ومش مسامحة”.

