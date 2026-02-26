قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
أخبار العالم

جوزيف عون محيَّيا أبناء الجنوب: اعطيتم لبنان أقوى رسائل الصمود والوطنية

جوزيف عون
جوزيف عون
أ ش أ

حيَّا رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، أبناء الجنوب عامة وبلدة رميش الحدودية على تشبثهم بأرضهم .. مشددا على أن الجنوب وأبناءه عانوا الكثير على إمتداد سنوات لكنهم اعطوا الوطن بأسره أقوى رسائل الصمود والوطنية والتمسك بالأرض كقيمة وهوية.


ووجه عون تعليمات إلى مختلف الوزارات لتأمين ما يمكن تأمينه من مقومات لدعم صمود الأهالي، مشيرا إلى أن الجيش يوسع انتشاره في الجنوب مرحبا بمن يرغبون في التطوع فيه إضافة إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون وفدا من المجلس البلدي في رميش برئاسة رئيس البلدية حنا العميل.


ومن جهته، أكد حنا العميل أن بلدة رميش صمدت خلال الحروب التي توالت على الجنوب منذ أواخر ستينيات القرن الماضي وخاصة خلال الحرب الأخيرة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم وأبى أهلها مغادرتها وتحملوا المخاطر والتهديدات اليومية لكن الأضرار والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها البلدة جسيمة جدا.


فالعديد من المنازل إما تضررت كليا أو جزئيا وكثير من الحقول التي تعد بالآلاف أحرقت.


كما أن معظم مزارع المواشي والدواجن المتواجدة خارج البلدة حتى الحدود قد دمرت ونصف الأراضي المخصصة للزراعة بات غير ممكن الوصول إليه.

 وبالتالي خسرت البلدة ثلاثة مواسم زراعية على التوالي بالإضافة لتوقف العديد من المؤسسات التجارية والصناعية ولا سيما الحرفية منها عن العمل، وبات الخوف حاليا من النزوح الاقتصادي طلبا للقمة العيش.


وناشد العميل الرئيس عون بتعويض بلدة رميش عن الأضرار والخسائر التي منيت بها بالإضافة الى الإيعاز الى الوزارات المختصة والمعنية بالصحة والشئون الاجتماعية والبنى التحتية لتلبية إحتياجات ومطالب الاهالى لمساعدتهم على الصمود في ارضهم والبقاء فيها.

