جالطة سراي يخطط لضم تشالهان أوغلو ويحتفل بنجاحات أوسيمين

تحدث عبد الله كافوكجو، نائب رئيس نادي جالطة سراي، عن نوايا فريقه في ضم نجم إنتر ميلان الإيطالي هاكان تشالهان أوغلو "عاجلاً أم آجلاً"، مؤكداً ثقته التامة في إتمام هذه الصفقة مستقبلاً.

وأوضح كافوكجو أن الفريق يعيش فترة رائعة بعد الإطاحة بيوفنتوس من الملحق المؤهل لدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في إنجاز كبير للنادي التركي.

أوسيمين

وعن أبرز صفقات النادي في السنوات الأخيرة، أشار إلى التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي، وقال إن الصفقة كانت تُعتبر "مجنونة" وقتها، لكن اللاعب أثبت جدارته وزادت قيمته، وأصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم، مؤكداً أن نجاحهم في الصفقة مصدر فخر كبير للنادي.

ضم أوغلو

وبالنسبة لضم تشالهان أوغلو، أوضح كافوكجو أن هناك لقاءً مع مسؤولي إنتر في يناير الماضي، لكن اللاعب لم يغادر في فترة الانتقالات الشتوية، مشدداً على أن النادي لم يخف اهتمامه به، وأنه رمز للمنتخب التركي ومشجع لجالطة سراي، متوقعاً رؤيته يلعب مع الفريق في المستقبل.

أما بشأن نيكولو زانيولو، فأشار كافوكجو إلى أن إعارة اللاعب لأودينيزي جاءت تلبية لرغبته في زيادة فرصه بالعودة إلى المنتخب الوطني والمشاركة في كأس العالم، مؤكداً أن النادي يقدّر اللاعب وسيقرر مستقبله في نهاية الموسم.