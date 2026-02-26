قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«شديد البرودة وتكون الصقيع».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
محافظات

للوقوف على احتياجاتهم.. محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته مع المواطنين

محافظ بورسعيد: الاستماع للمواطنين وحل مشكلاتهم على رأس أولويات العمل التنفيذي
محافظ بورسعيد: الاستماع للمواطنين وحل مشكلاتهم على رأس أولويات العمل التنفيذي
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، والوقوف على احتياجاتهم، واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

محافظ بورسعيد: الاستماع للمواطنين وحل مشكلاتهم على رأس أولويات العمل التنفيذي

واستهل محافظ بورسعيد اللقاء بتوجيه صرف مساعدات مالية وعينية عاجلة، شملت مواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية، لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية، مراعاةً لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، بما يوفر لهم مصدر دعم يعينهم على أعباء الحياة.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام، واللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندسة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والأستاذة إيمان محمد مسعد مدير مديرية العمل، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب المواطنين، والتي تنوعت ما بين طلبات مساعدات إنسانية، ومطالب بتوفير فرص عمل، وشكاوى تتعلق بحالات صحية تحتاج إلى تدخل عاجل، إضافة إلى مطالب خاصة بإحدى الحالات من ذوي الإعاقة، حيث وجه بسرعة بحثها وتوفير الدعم اللازم لها. كما كلف مديرية العمل ومدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالعمل على توفير فرص عمل مناسبة لعدد من الحالات، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وظروفهم.

كما وجه المحافظ بفحص شكوى إحدى السيدات بشأن تقنين وضع وحدتها السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقًا للقواعد المنظمة. وأكد محافظ بورسعيد أن عقد هذه اللقاءات يأتي في إطار نهج ثابت للتواصل الدوري مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم عن قرب، مشددًا على أن المواطن يمثل محور اهتمام الدولة، وأن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتلبية تطلعات أبناء بورسعيد وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

ووجه  المحافظ القيادات التنفيذية بسرعة دراسة وبحث كافة الموضوعات التي تم عرضها، واتخاذ الإجراءات العاجلة و اللازمة لإيجاد حلول مناسبة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

و يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال:
1- التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف، وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- أو التقديم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص لذلك:

[email protected]

مع ضرورة: توضيح الموضوع المطلوب عرضه. استيفاء البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة.

وإرفاق المستندات الداعمة للطلب.

علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة أو التي لم تستوفِ البيانات المطلوبة.

واختتم محافظ بورسعيد بالتأكيد على حرصه على فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع المواطنين، لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر المنصات الرسمية، والتعامل الفوري معها، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويرسخ جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

