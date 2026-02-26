محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع لجنة حصر وتقنين الوحدات السكنية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع لجنة حصر وتقنين الوحدات السكنية لمتابعة سير العمل بملف تقنين الأوضاع وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد موسى المستشار القضائي للمحافظة، والجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد موقف أعمال الحصر والتقنين للوحدات السكنية على مستوى الأحياء مؤكد أهمية سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات وفقا للقانون.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تسهيل وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بأعمال تقنين الأراضي والوحدات السكنية والتعامل الفوري مع طلبات المواطنين للانتهاء من هذا الملف الحيوي.