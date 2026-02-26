قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بوسعيد يكلف جهاز الإنقاذ والطوارئ بوضع خطة عاجلة لرفع الرتش من جميع المناطق

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، توجيهات عاجلة إلى جهاز الإنقاذ والطوارئ بقيادة العميد اسلام غريب، لوضع
أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، توجيهات عاجلة إلى جهاز الإنقاذ والطوارئ بقيادة العميد اسلام غريب، لوضع
محمد الغزاوى

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، توجيهات عاجلة إلى جهاز الإنقاذ والطوارئ بقيادة العميد اسلام غريب،  لوضع خطة عاجلة ومتكاملة لرفع مخلفات الرتش من مختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة

وأكد المحافظ ضرورة التحرك السريع والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمخلفات البناء أو أكوام الرتش مع تكثيف المرور الميداني على كافة الأحياء للتأكد من انتظام العمل، وعدم السماح بتراكم المخلفات مرة أخرى، حفاظًا على الصحة العامة وتيسير حركة المواطنين

خطة عاجلة لرفع الرتش من احياء بورسعيد 

وشدد محافظ بورسعيد على أن ملف النظافة ورفع المخلفات يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان تحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وإظهار بورسعيد بالمظهر اللائق بها

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد ألانقاذ و الطوارىء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

إفراج

إفراج الحلقة 8 .. شقيق عمرو سعد يعترف للشرطة بالقتل

زينة وشقيقها

ربنا يصبر قلبك.. هبة مجدي تنعي شقيق زينة

أحمد زاهر

بالفاتحة والدعاء.. أحمد زاهر ينعي والد مي عمر

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد