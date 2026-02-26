محافظ بوسعيد يكلف جهاز الإنقاذ والطوارئ بوضع خطة عاجلة لرفع الرتش من جميع المناطق

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، توجيهات عاجلة إلى جهاز الإنقاذ والطوارئ بقيادة العميد اسلام غريب، لوضع خطة عاجلة ومتكاملة لرفع مخلفات الرتش من مختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة

وأكد المحافظ ضرورة التحرك السريع والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمخلفات البناء أو أكوام الرتش مع تكثيف المرور الميداني على كافة الأحياء للتأكد من انتظام العمل، وعدم السماح بتراكم المخلفات مرة أخرى، حفاظًا على الصحة العامة وتيسير حركة المواطنين

خطة عاجلة لرفع الرتش من احياء بورسعيد

وشدد محافظ بورسعيد على أن ملف النظافة ورفع المخلفات يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان تحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وإظهار بورسعيد بالمظهر اللائق بها