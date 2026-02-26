قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

البرلمان يتحرّك لاحتواء أزمة أسعار الدواء.. وكيل صحة النواب يعلن مراجعة دورية للتسعير وهامش الربح|فيديو

مجدي مرشد
مجدي مرشد
عبد الرحمن سرحان

كشف الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تحرك برلماني لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، مؤكدًا عقد جلسة مع هيئة الدواء المصرية لبحث تداعيات الأزمة وآليات ضبط السوق.

وقال مرشد، في حواره مع صدى البلد، إن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون تسعيرة الأدوية مواكبة لحركة السوق والمتغيرات الاقتصادية، موضحًا أن هناك أدوية تُطرح بسعر مرتفع نسبيًا ثم تنخفض تكلفتها لاحقًا، وهو ما يستدعي مراجعة دورية للأسعار وهامش الربح، سواء كان بسيطًا أو مجزيًا، بما يحقق التوازن بين مصلحة المريض واستمرار الشركات في الإنتاج.

وقف خطوط الإنتاج أخطر من زيادة السعر

وأشار وكيل لجنة الصحة إلى أن بعض شركات الأدوية تلجأ إلى وقف خطوط إنتاج أدوية معينة حال عدم تحقيق هامش ربح مناسب، ما يؤدي إلى اختفاء الدواء من السوق، مؤكدًا أن معاناة المريض من نقص الدواء تفوق أحيانًا أزمة ارتفاع سعره.

وأضاف أن هناك توصية داخل اللجنة برفع أسعار الأدوية التي تحتاج إلى زيادة لضمان استمرارها في السوق، مقابل خفض أسعار الأدوية التي تحقق أرباحًا كبيرة، بما يحقق قدرًا من العدالة داخل المنظومة الدوائية.

أولوية لأدوية الأمراض المزمنة

وشدد مرشد على ضرورة توافر أدوية الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة، حتى يتمكن المرضى من الانتظام في العلاج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار عدد من تلك الأصناف خلال الفترة الأخيرة.

تحفظات على ترخيص المستشفيات الجامعية

وفي سياق متصل، تطرق مرشد إلى مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، موضحًا وجود تحفظات على بعض البنود، من بينها النص على تجديد ترخيص المستشفى كل خمس سنوات.

وأوضح أن هذا الإجراء قد يؤدي نظريًا إلى إغلاق مستشفيات جامعية حال تعثرها في إجراءات الترخيص، وهو أمر بالغ الصعوبة، نظرًا لأن تلك المستشفيات تتحمل أكثر من 60% من الخدمات الطبية عالية الجودة التي تتطلب تدخلات معقدة ومتخصصة.

واقترح مرشد بديلًا يتمثل في الاكتفاء بإعادة تصريح باستمرار مزاولة النشاط، على أن تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية متابعة أداء المستشفيات ومنحها تصريح الاستمرار في العمل، دون اشتراط إصدار ترخيص جديد، بما يضمن الرقابة دون التأثير على استمرارية الخدمة الطبية.

الأدوية أسعار الأدوية ارتفاع أسعار الأدوية البرلمان مجلس النواب

