تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك

شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 26/2/2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.88 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع.

وجاءت الأسعار في أكبر البنوك الحكومية كالتالي:

في البنك الأهلي المصري سجل 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع

وفي بنك مصر بلغ السعر 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس وصل سعر الدولار إلى 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الإسلامي بلغ 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في كلا من المصرف العربي الدولي وكريدي أجريكول نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

فيما بلغ السعر داخل المصرف المتحد 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع الطفيف بعد الزيادة المفاجئة التي حدثت في سعر الدولار أمس وفي إطار تحركات سعر الصرف اليومية داخل البنوك، مع استمرار متابعة السوق لأي تطورات قد تؤثر على حركة العرض والطلب خلال الساعات المتبقية من التعاملات.



