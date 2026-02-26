قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
معلومات الوزراء: 2.02 مليار دولار حجم سوق العقود الذكية عالميًا
مدرسة ثانوية ببني سويف تسحب التابلت من الطلاب كثيري الغياب وتحولهم "منازل"
فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية
فحوصات بلا توقف وصيانة دقيقة.. «النقل» تكشف كواليس التشغيل اليومي لسكك حديد مصر | مادة فيلمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الين الياباني يستعيد قوته والدولار مستقر وسط ترقب الرسوم الأمريكية

أ ش أ

 استعاد الين الياباني بعض قوته مقابل الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية، اليوم الخميس، بينما يترقب السوق تفاصيل أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الأجنبية.

وارتفع الين بنسبة 0.3% إلى 155.87 ين للدولار، مستعيدًا جزء من خسائره بعد أن سجل أدنى مستوياته خلال أسبوعين، وسط تصريحات مسؤولي بنك اليابان التي ساعدت على استقرار العملة اليابانية؛ وفق ما ذكرته وكالة (كيودو) اليابانية.

ويتعافى الين بعد ضعف سجله في بداية الأسبوع، بعد أن عينت الحكومة اليابانية، امس الأربعاء، اثنين من الأكاديميين المعروفين بدعمهم القوي للتحفيز الاقتصادي في مجلس البنك المركزي.

وأفادت صحيفة "ماينيشي" اليابانية، نقلاً عن مصادر لم تُذكر أسماؤها، أن رئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايتشيأبدت تحفظات بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي كازو أو أيدا.

وكان قد قال محافظ بنك اليابان كازو أو أيدا، إن البنك سيراقب البيانات الاقتصادية في اجتماعات مارس وأبريل لتقرير ما إذا كان سيتم رفع الفائدة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام رفع محتمل قصير المدى.

من جانبه، دعا العضو المتشدد في المجلس هاجيمي تاكاتا في خطاب له إلى التركيز على مخاطر تجاوز التضخم المستهدف وضرورة رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.

استقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عند 97.585، وسط استمرار حالة عدم اليقين حول رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكم المحكمة العليا الأمريكية في 20 فبراير الجاري الذي ألغى رسوماً طارئة مفروضة سابقًا.

وقال ممثل التجارة الأمريكية جيمسون جرير إن معدل الرسوم لبعض الدول سيرتفع إلى 15% أو أكثر من 10% المفروضة حديثًا، دون الإفصاح عن الدول المعنية أو تفاصيل إضافية.

اما عن الاسواق العالمية، تراجع الدولار مقابل اليوان الصيني في التداولات الخارجية 0.3% إلى 6.8324، وهو أقوى مستوى للعملة الصينية منذ نحو ثلاث سنوات، رغم إشارات البنك المركزي الصيني للحد من مكاسبها السريعة، مدعومة بطلبات تسوية موسمية.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1817 دولار، والجنيه الإسترليني استقر عند 1.3555 دولار؛ واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7126 دولار، والدولار النيوزيلندي هبط مؤقتًا دون مستوى 0.60 دولار قبل أن يعود إلى 0.6003 دولار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

