الين الياباني يستعيد قوته والدولار مستقر وسط ترقب الرسوم الأمريكية

استعاد الين الياباني بعض قوته مقابل الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية، اليوم الخميس، بينما يترقب السوق تفاصيل أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الأجنبية.

وارتفع الين بنسبة 0.3% إلى 155.87 ين للدولار، مستعيدًا جزء من خسائره بعد أن سجل أدنى مستوياته خلال أسبوعين، وسط تصريحات مسؤولي بنك اليابان التي ساعدت على استقرار العملة اليابانية؛ وفق ما ذكرته وكالة (كيودو) اليابانية.

ويتعافى الين بعد ضعف سجله في بداية الأسبوع، بعد أن عينت الحكومة اليابانية، امس الأربعاء، اثنين من الأكاديميين المعروفين بدعمهم القوي للتحفيز الاقتصادي في مجلس البنك المركزي.

وأفادت صحيفة "ماينيشي" اليابانية، نقلاً عن مصادر لم تُذكر أسماؤها، أن رئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايتشيأبدت تحفظات بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي كازو أو أيدا.

وكان قد قال محافظ بنك اليابان كازو أو أيدا، إن البنك سيراقب البيانات الاقتصادية في اجتماعات مارس وأبريل لتقرير ما إذا كان سيتم رفع الفائدة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام رفع محتمل قصير المدى.

من جانبه، دعا العضو المتشدد في المجلس هاجيمي تاكاتا في خطاب له إلى التركيز على مخاطر تجاوز التضخم المستهدف وضرورة رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.

استقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عند 97.585، وسط استمرار حالة عدم اليقين حول رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكم المحكمة العليا الأمريكية في 20 فبراير الجاري الذي ألغى رسوماً طارئة مفروضة سابقًا.

وقال ممثل التجارة الأمريكية جيمسون جرير إن معدل الرسوم لبعض الدول سيرتفع إلى 15% أو أكثر من 10% المفروضة حديثًا، دون الإفصاح عن الدول المعنية أو تفاصيل إضافية.

اما عن الاسواق العالمية، تراجع الدولار مقابل اليوان الصيني في التداولات الخارجية 0.3% إلى 6.8324، وهو أقوى مستوى للعملة الصينية منذ نحو ثلاث سنوات، رغم إشارات البنك المركزي الصيني للحد من مكاسبها السريعة، مدعومة بطلبات تسوية موسمية.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1817 دولار، والجنيه الإسترليني استقر عند 1.3555 دولار؛ واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7126 دولار، والدولار النيوزيلندي هبط مؤقتًا دون مستوى 0.60 دولار قبل أن يعود إلى 0.6003 دولار.