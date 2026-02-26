طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

تعتبر طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا) واحدة من أسرع الوصفات الكريمي المناسبة لشهر رمضان، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

وقدم الشيف حسن طريقة عمل فراخ بصوص المشروم، والتي تعتمد على تشويح الدجاج أولًا لاستخلاص النكهة، ثم تحضير صوص المشروم في نفس المقلاة للحصول على طعم غني ومركز.

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

المكونات:

صدور دجاج مخلي (شرايح أو بانيه)

مشروم طازج مقطع شرائح

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

ثوم مفروم

كوب كريمة طهي

ملعقة زبدة + ملعقة زيت

التتبيلة: ملح – فلفل أسود – زعتر ناشف – بابريكا

اختياري: رشة كزبرة جافة أو مرقة دجاج

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

ـ لتشويح الدجاج : نسخّن الزبدة والزيت على نار متوسطة، ونضع صدور الدجاج المتبلة. يتم تشوّيحها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الجانبين، ثم نرفعها جانبًا.

ـ لتحضير قاعدة الصوص: في نفس المقلاة (للاستفادة من بقايا نكهة الدجاج)، يضاف البصل ونقلّبه حتى يذبل، ثم الثوم ونقلّبه ثوانٍ دون أن يحترق.

ـ لإضافة المشروم: يضاف المشروم ونقلبه جيدًا حتى يتشوح ويأخذ لونًا خفيفًا، ما يعزز النكهة.

ـ الكريمة والتتبيل: تضاف كريمة الطهي (ويمكن ملعقتين شوربة أو ماء عند الحاجة)، ونتبل بالملح والفلفل والزعتر، ونترك الصوص يغلي حتى يثقل قوامه.

ـ التسوية النهائية: نعيد الدجاج إلى المقلاة داخل الصوص، ونغطّي ونتركها على نار هادئة 5–10 دقائق لتتشرب النكهة وتكتمل التسوية.

ـ التقديم: نقدّم الفراخ ساخنة مع رشة بقدونس، بجانب الأرز الأبيض أو الباستا.

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

أسرار نجاح فراخ البيكاتا

ـ تنظيف المشروم بمنديل مطبخ بدل غسله بالماء للحفاظ على قوامه.

ـ تشويح المشروم جيدًا مع الزبدة والثوم لإخراج نكهته.

ـ تحضير الصوص في نفس مقلاة الدجاج (ديبلايزينج) لطعم أغنى.