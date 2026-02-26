طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
تعتبر طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا) واحدة من أسرع الوصفات الكريمي المناسبة لشهر رمضان، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

 وقدم الشيف حسن طريقة عمل فراخ بصوص المشروم، والتي تعتمد على تشويح الدجاج أولًا لاستخلاص النكهة، ثم تحضير صوص المشروم في نفس المقلاة للحصول على طعم غني ومركز.

المكونات:
صدور دجاج مخلي (شرايح أو بانيه)
مشروم طازج مقطع شرائح
بصلة صغيرة مفرومة ناعم
ثوم مفروم
كوب كريمة طهي
ملعقة زبدة + ملعقة زيت
التتبيلة: ملح – فلفل أسود – زعتر ناشف – بابريكا
اختياري: رشة كزبرة جافة أو مرقة دجاج

طريقة التحضير خطوة بخطوة: 
ـ لتشويح الدجاج : نسخّن الزبدة والزيت على نار متوسطة، ونضع صدور الدجاج المتبلة. يتم تشوّيحها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الجانبين، ثم نرفعها جانبًا.

ـ لتحضير قاعدة الصوص: في نفس المقلاة (للاستفادة من بقايا نكهة الدجاج)، يضاف البصل ونقلّبه حتى يذبل، ثم الثوم ونقلّبه ثوانٍ دون أن يحترق.

ـ لإضافة المشروم: يضاف المشروم ونقلبه جيدًا حتى يتشوح ويأخذ لونًا خفيفًا، ما يعزز النكهة.

ـ الكريمة والتتبيل: تضاف كريمة الطهي (ويمكن ملعقتين شوربة أو ماء عند الحاجة)، ونتبل بالملح والفلفل والزعتر، ونترك الصوص يغلي حتى يثقل قوامه.

ـ التسوية النهائية: نعيد الدجاج إلى المقلاة داخل الصوص، ونغطّي ونتركها على نار هادئة 5–10 دقائق لتتشرب النكهة وتكتمل التسوية.

ـ التقديم: نقدّم الفراخ ساخنة مع رشة بقدونس، بجانب الأرز الأبيض أو الباستا.

أسرار نجاح فراخ البيكاتا

ـ تنظيف المشروم بمنديل مطبخ بدل غسله بالماء للحفاظ على قوامه.

ـ تشويح المشروم جيدًا مع الزبدة والثوم لإخراج نكهته.

ـ تحضير الصوص في نفس مقلاة الدجاج (ديبلايزينج) لطعم أغنى.

