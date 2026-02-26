تامر عبد المنعم ناعيا ياسر صادق: الحبيب والصديق الفنان

نعى الإعلامي والفنان تامر عبد المنعم، الفنان والمخرج ياسر صادق الذي رحل عن عالمنا اليوم، الخميس، بعد صراع مع المرض.

ياسر صادق

وكتب تامر عبد المنعم، عبر حسابه على “فيسبوك”: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحبيب والصديق الفنان الكبير ياسر صادق في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة".

وأعلن الفنان منير مكرم رحيل الفنان ياسر صادق ونعاه بكلمات مؤثرة قال فيها: "ستظل معي حتى نلتقي، الدوام لله ياسر صادق أخي وصديق عمري".

ورحل الفنان الكبير ياسر صادق عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 63 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة.

أبرز أعمال ياسر صادق

وشارك الفنان ياسر صادق في أعمال هامة تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "تخاريف"، "الناس في كفر عسكر"، "عصر الأئمة"، "الفتوة"، "الحشاشين"، "ليالي الحلمية"، "امرأة هزت عرش مصر"، وغيرها من الأعمال.