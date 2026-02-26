الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم لعام ٢٠٢٦م، والتي أُقيمت في مسجد الرحمة، وسط أجواء إيمانية عامرة بروح التنافس في حفظ كتاب الله وإتقانه، وبمشاركة مُشَرِّفَة من حفظة القرآن الكريم من مختلف المراحل العمرية.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز عدد من المتسابقين الذين تميزوا بإتقان الحفظ، ودقة تطبيق أحكام التجويد، وحسن الأداء، حيث جرى تقييم المشاركين من خلال لجنة متخصصة، راعت المعايير العلمية والفنية المعتمدة في مسابقات القرآن الكريم.

وأكدت الوزارة أن تنظيم هذه المسابقة يأتي في إطار جهودها المستمرة لرعاية حفظة كتاب الله تعالى، وترسيخ ثقافة الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا، وبناء جيلٍ واعٍ معتز بهويته الدينية والوطنية، قادر على حمل رسالة القرآن خلقًا وسلوكًا.

للاطلاع على الأسماء يرجى التفضل بزيارة الرابط اضغط هنا

عقد الدكتور أسامة الأزهري –وزير الأوقاف- اجتماعًا مع مديري المديريات الإقليمية، لمتابعة محاور العمل الدعوي والمجتمعي، وتعزيز التكامل المؤسسي بين وزارة الأوقاف ومديرياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة جهود المديريات في تنفيذ التكليفات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

استعرض الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها مواصلة جهود البرّ، وتعزيز التكامل المجتمعي، وتوسيع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء الخير، بما يسهم في دعم الدور الوطني للمسجد، وتعظيم أثره المجتمعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وتناول اللقاء متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الجاهزية داخل المساجد، لا سيما المساجد المخصصة للاعتكاف والتهجد، بما يهيئ أجواءً إيمانية منضبطة لضيوف الرحمن.