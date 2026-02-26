قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد الجوية : طقس الجمعة مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا
1.3 مليون طن صادرات.. معمل جديد يدعم مكانة البطاطس المصرية عالميا
خارطة العراق البحرية من المسح للأمم المتحدة.. مسار قانوني طويل لحماية السيادة في الخليج
مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
رسالة قوية من عمرو سعد لجمهوره بعد نجاح مسلسل إفراج.. اسبقونا على السينما

مسلسل افراج
مسلسل افراج
محمد بدران   -  
يارا أمين

عبر النجم عمرو سعد عن سعادته، باستمرار نجاح مسلسله إفراج، الذى يشارك به فى السباق الرمضانى لعام 2026، وكشف عن تصدره نسب المشاهدة بين مسلسلات رمضان، مؤكدا أنه الأعلى مشاهدة.

ونشر عمرو سعد عبر فيسبوك صورا له رفقة المخرج أحمد خالد موسى وكتب "حققنا نجاحًا غير مسبوق في ملوك الجدعنة.. والنهارده بنكسر الرقم القياسي بـ مسلسل إفراج 
الحمد لله.. والأهم إن الجمهور بخير وجاري التحضير لفيلم جامد.. أسبقونا على السينما"

مسلسل “إفراج”

ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

مسلسل إفراج قصة عمرو سعد، سيناريو وحوار: محمد فوزى، أحمد بكر، أحمد حلبة، إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فى بطولته إلى جانب النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، بسنت شوقى، محسن منصور، عبدالعزيز مخيون، جهاد حسام الدين، دنيا ماهر، عمر السعيد، علاء مرسى، صفوة، الطفل آسر، إنتاج صادق الصباح.

ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.

