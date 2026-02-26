رسالة قوية من عمرو سعد لجمهوره بعد نجاح مسلسل إفراج.. اسبقونا على السينما

عبر النجم عمرو سعد عن سعادته، باستمرار نجاح مسلسله إفراج، الذى يشارك به فى السباق الرمضانى لعام 2026، وكشف عن تصدره نسب المشاهدة بين مسلسلات رمضان، مؤكدا أنه الأعلى مشاهدة.

ونشر عمرو سعد عبر فيسبوك صورا له رفقة المخرج أحمد خالد موسى وكتب "حققنا نجاحًا غير مسبوق في ملوك الجدعنة.. والنهارده بنكسر الرقم القياسي بـ مسلسل إفراج

الحمد لله.. والأهم إن الجمهور بخير وجاري التحضير لفيلم جامد.. أسبقونا على السينما"

مسلسل “إفراج”

ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

مسلسل إفراج قصة عمرو سعد، سيناريو وحوار: محمد فوزى، أحمد بكر، أحمد حلبة، إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فى بطولته إلى جانب النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، بسنت شوقى، محسن منصور، عبدالعزيز مخيون، جهاد حسام الدين، دنيا ماهر، عمر السعيد، علاء مرسى، صفوة، الطفل آسر، إنتاج صادق الصباح.

ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.