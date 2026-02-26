قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي.. صور

اللواء إبراهيم أبو ليمون :يوجه باستمرار أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المرافق لتحسين جودة الحياة للمواطنين
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم أعمال الحملة المكبرة لرفع الرتش وتحسين مستوى النظافة ،ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بمنطقة النصر والشارع الفاصل بين العشر عمائر ومنطقة النصر بحي الضواحي،لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالبيئة المحيطة.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، والاستاذ عبد العال البدري السكرتير المساعد، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع بورسعيد ، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والعميد اسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ ،ومسؤول شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

اللواء  أبو ليمون :يوجه باستمرار أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المرافق لتحسين جودة الحياة للمواطنين

وتابع محافظ بورسعيد الأعمال الجارية التي تضمنت رفع كميات كبيرة من المخلفات الصلبة وتجمعات القمامة والرتش، وتحسين منظومة نظافة وتجريف الأتربة من جوانب الطرق والشوارع الداخلية وفتح المسارات لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الرؤية البصرية وإعادة الانضباط العام بالمحيط السكني بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

كما اطلع المحافظ علي أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي والتي شملت تطهير وتسليك الخطوط الرئيسية والفرعية ومراجعة المطابق وغرف التفتيش والدفع بسيارات الكسح لشفط تجمعات المياه بما يضمن كفاءة التشغيل ومنع حدوث أي انسدادات أو طفح مستقبلي ويحقق استقرار الخدمة بالمناطق ذات الكثافة السكانية.

وشدد محافظ بورسعيد علي استمرار الحملات المكبرة للنظافة ورفع كفاءة المرافق لتحسين جودة الحياة للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لضمان الاستدامة في مستوى النظافة وكفاءة البنية التحتية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مستوى النظافة

