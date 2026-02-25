تكثيف حملات التوعية بالقضايا السكانية وتوسيع برامج المرأة والشباب في بورسعيد

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اعضاء المجلس القومي للمرأة برئاسة نجلاء إدوار مقرر المجلس القومي للمرأة، كما استقبل هالة حنيدق مقرر المجلس القومي للسكان، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه وبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والمجلسين خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لهذه الزيارة ومؤكدا حرصه على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة بما يسهم في دعم قضايا المرأة وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالمحافظة.

لتقديم التهنئة وبحث سبل التعاون المشترك محافظ بورسعيد يستقبل مجلسي المرأة و السكان

كما تناول اللقاء استعراض عدد من المقترحات والمبادرات التي تستهدف دعم الأسرة المصرية وتكثيف حملات التوعية بالقضايا السكانية وتوسيع البرامج الموجهة للمرأة والشباب بما يحقق أهداف الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبهما، أعربت هالة حنيدق ونجلاء إدوار عن والوفد المرافق عن خالص تهانيهما لمحافظ بورسعيد، مؤكدتين حرص المجلسين على تعزيز أوجه التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تخدم المواطن البورسعيدي.