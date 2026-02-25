بورسعيد.. ازالة المخلفات والتعديات بحي العرب

ترأس الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد اجتماعا، اليوم، لمراجعة الملاحظات الواردة بتقرير المرور الميداني وعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ أعمال إزالة المخلفات والتعديات بعدد من المناطق داخل حي العرب.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكليف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور الميداني على عدد من مناطق حي العرب لرصد مستوى النظافة ومتابعة إزالة الإشغالات والتعديات.

حضر الاجتماع المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، والعميد إسلام غريب مدير جهاز الإنقاذ والطوارئ، ومسؤول شركة النظافة.

وخلال الاجتماع استعرض نائب المحافظ نتائج المرور الميداني لإدارة الحوكمة والتي أظهرت الوضع الحالي لمستوى النظافة بعدد من المناطق خاصة بمحيط المدارس والشوارع الرئيسية مع رصد عدد من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة شوارع من بينها انتشار الباعة الجائلين، وقيام بعض المحال بعرض بضائعها خارج نطاقها إلى جانب وجود عربات متحركة تعوق الحركة المرورية.

وأكد نائب المحافظ ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أول بأول وسرعة التعامل مع مشكلات الصرف الصحي مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات وفرض الانضباط بالشوارع بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية داخل حي العرب.