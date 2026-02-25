بورسعيد.. إزالة الرتش بمنطقة عمرو بن العاص وتوجيهات بالبدء الفوري في المرحلة الثانية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة أعمال إزالة تراكمات الرتش بمنطقة عمرو بن العاص بحي الزهور، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، والمهندسة أمل الألفي مدير إدارة التنمية الحضرية بالمحافظة، واللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المختصة وإدارة الحوكمة.

وخلال الجولة الميدانية، تابع المحافظ أعمال رفع الرتش والمخلفات من محيط المنطقة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

كما وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير بالمنطقة ، والتي تشمل أعمال الإضاءة العامة، واستكمال رصف الشوارع، وإصلاح نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب بالعمارات السكنية، بما يضمن تحسين البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ووجه المحافظ كذلك بالبدء في أعمال تشجير الجزيرة الوسطى بالمنطقة، في إطار الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء وتحسين المشهد الجمالي، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات التطوير لضمان تحقيق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور.