طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
إسرائيل تبحث زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الشواقل تحسبا لتصاعد التوتر مع إيران
محافظات

حملات لمجابهة الإشغالات بحي المناخ وشرق بورسعيد| شاهد

حملة ليلية مكبرة مشتركة بين المناخ والشرق وشرطة المرافق لإعادة الانضباط
حملة ليلية مكبرة مشتركة بين المناخ والشرق وشرطة المرافق لإعادة الانضباط
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ وحى الشرق فى محافظة بورسعيد جهودها الميدانية المكثفة لإعادة الانضباط بشوارع سعد زغلول "الثلاثيني" و المنيا والمشير أحمد إسماعيل "100 سابقاً" ، وذلك من خلال حملة كبرى جديدة نُفذت  بشارع سعد زغلول بنطاق أحياء المناخ و العرب والشرق ، بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق ومديرية أمن بورسعيد ، ضمن الحملات اليومية المتواصلة ليلاً ونهاراً .
 

حملة ليلية مكبرة مشتركة بين المناخ والشرق وشرطة المرافق  لإعادة الانضباط

جاءت الحملة بقيادة  شيماء العزبي ، رئيسة حي المناخ، و سمر موافي رئيسة حي الشرق واللواء إسلام الصياد مساعد مدير أمن بورسعيد ، و العميد شادي محروس، قائد شرطة المرافق،ونائبه العقيد محمد سليمان  ومديري الإدارات المعنية وفرق العمل الميدانية، تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد، بفرض الانضباط وتحسين البيئة العامة بالشوارع التجارية والرئيسية.

وأسفرت الحملة عن متابعة و إزالة الإشغالات والفروشات المخالفة بالشارع ؛ لتوسعة الطريق أمام حركة المشاة والسيارات، وتحقيق السيولة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتنبيه بعدم تكرار التعديات مرة أخرى.
 

تأتي هذه المشاركة ضمن خطة شاملة يقودها حي المناخ لإعادة الانضباط العمراني والتجاري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث تستمر الحملات الميدانية المتتابعة التي تستهدف مواجهة كافة المظاهر العشوائية بنطاق الحي والأحياء المجاورة، بما يضمن الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.
 

وأكدت  شيماء العزبي أن هذه الحملات تُجسّد روح التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مشددًا على أن العمل الميداني المتواصل يأتي تنفيذًا لتوجيهات  المحافظ لتحقيق بيئة حضرية منظمة خالية من العشوائيات، وتوفير شوارع آمنة ونظيفة تليق بمكانة بورسعيد كأول محافظة رقمية في مصر.
 

 وفي ختام الحملة، وجَّهت رئيس حي المناخ خالص الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية وشرطة المرافق على التعاون المثمر في إنجاح الحملات وتحقيق الانضباط بالشارع التجاري، مؤكدًا استمرار العمل بنفس الوتيرة خلال الفترة القادمة ضمن خطة الحي لإزالة كافة الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

 ويأتي هذا التعاون الميداني بين أحياء المناخ والعرب والشرق في إطار الخطة الشاملة لمحافظة بورسعيد التي يقودها اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد، لتوحيد الجهود التنفيذية بين الأحياء، ومواصلة حملات الانضباط ورفع الإشغالات والتعديات من جميع الشوارع والأسواق، بما يعكس تكاتف الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.
 

