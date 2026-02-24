قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات لإزالة التعديات بمساكن الفيروز ببورفؤاد.. والقضاء على ظاهرة التلوث السمعي

بهنساوي : الأجهزة التنفيذية ماضية في تتفيذ حملات يومية لمجابهة كافة أنواع التعديات
بهنساوي : الأجهزة التنفيذية ماضية في تتفيذ حملات يومية لمجابهة كافة أنواع التعديات
محمد الغزاوى

تزامناً مع إزالة الأسواق العشوائية، قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، فى محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات بحرم الطريق محيط مساكن الفيروز ، في إطار جهود استعادة الانضباط وتحقيق سيولة مرورية وحركة آمنة للمواطنين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مها ابراهيم وكيل الإدارة الهندسية، والأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات، والأستاذ أحمد صالح ممثل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

بهنساوي : الأجهزة التنفيذية ماضية في تتفيذ حملات يومية  لمجابهة كافة أنواع التعديات

وخلال الحملة، وجه رئيس مدينة بورفؤاد بإزالة جميع التعديات المخالفة ، ورفع البضائع المفترشة على الأرصفة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى هذا بالإضافة إلى مصادرة عدد من مكبرات الصوت وماكينات التشغيل في خطوة جادة للقضاء على ظاهرة التلوث السمعي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن الأجهزة التنفيذية المعنية ماضية فى تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومى ولن يتم التهاون مع أى مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضارى للشارع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع البورفؤادي.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الطريق العام ملكاً للمواطنين، وأن الحملات تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتيسير حركة السير، مشددا على فتح الطرق لكونها محور مروري للسيارات والمشاة.

بورسعيد بورفؤاد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

