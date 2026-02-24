قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يتصدر تصنيف أندية أفريقيا.. والأهلي وصيفًا والزمالك خارج العشرة الأوائل
عبد العاطي لوزير خارجية المجر: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكاديمية البحث العلمي تنضم عضوًا شرفيًا إلى المجتمع الدولي للأكاديميات بأثينا

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع حضور مصر في المنصات العلمية العالمية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انضمامها رسميًا كعضو شرفي إلى “International Community (Koinon) of Academies”، المبادرة الدولية التي أطلقتها Academy of Athens بجمهورية اليونان.

ويأتي هذا الانضمام دعمًا للتكامل الأكاديمي الدولي، ومشاركةً في شبكة عالمية تهدف إلى تعزيز الحوار العلمي والثقافي بين الأكاديميات والمؤسسات البحثية حول العالم، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس أكاديمية أثينا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن انضمام الأكاديمية إلى هذا الكيان الدولي يعكس الثقة المتزايدة في مكانة البحث العلمي المصري، ويعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع كبرى الأكاديميات العالمية، بما يسهم في دعم منظومة الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود الوزارة في بناء شراكات دولية فاعلة، وتعزيز دور مصر كشريك رئيسي في صياغة الأجندة العلمية العالمية، بما يخدم أولويات الدولة في اقتصاد المعرفة والتحول إلى مجتمع قائم على البحث والابتكار.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

بالصور

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد