رئيس جامعة عين شمس يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوليه منصبه الجديد

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وذلك في زيارة ودية لتقديم التهنئة بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة الرئاسية الجديدة.

خلال اللقاء، أعرب رئيس جامعة عين شمس عن خالص أمنياته للوزير بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكداً أن الجامعة، بصفتها إحدى أعرق المؤسسات التعليمية، تضع كافة إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة خطط الوزارة الرامية إلى تحقيق "رؤية مصر 2030" في قطاع التعليم وبناء الإنسان.