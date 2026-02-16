قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل رمضان.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالأسواق

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تشهد الأسواق اليوم استقرارا نسبيا في أسعار الدواجن اليوم قبل بدء شهر رمضان2026 وزيادة الطلب على شراء الدواجن بأنواعها، حيث ارتفعت عمليات البحث عن سعر الفراخ البيضاء الآن وسعر كيلو البانيه اليوم باعتبارهما الأكثر طلباً في الأسواق.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 فبراير وفقاً لبورصة الدواجن ..

أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 91 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما سجل سعر البيع للمستهلك داخل محال الدواجن قرابة 101 جنيه للكيلو.


سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم

فيما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو فى أسواق الجملة نحو 99 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعرها للمستهلك داخل الأسواق قرابة 109 جنيهات للكيلو.
 

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي داخل المزارع نحو 99 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك في الأسواق قرابة 110 جنيهات للكيلو.


سعر البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق مابين220 و240  حسب المنطقة السكنية ، حيث يعتر الأكثر طلباً وشراءً بالأسواق.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم


صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 185 إلى 230 جنيهًا.

  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 170 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 139 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 240 و326 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 232 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 285 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم


سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا في أسواق الجملة، بينما وصل إلى 130 جنيهًا للمستهلك، كما بلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 120 جنيهًا في الجملة، وارتفع إلى 135 جنيهًا للمستهلك داخل الأسواق 

