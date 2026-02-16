الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، خلال معسكره في الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحاول نادي الزمالك مواصلة النتائج الإيجابية التي بدأها مع معتمد جمال المدير الفني الجديد على أمل تحقيق بطولة وسط الأزمات التي وقع فيها النادي خلال الفترة الأخيرةز

ونجح الزمالك في الوصول لدور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

منافس الزمالك في الكونفيدرالية

تأهل نادي الزمالك، لـ الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة.

ومن المتوقع أن يواجه الزمالك فريق أولمبيك آسفي المغربي وصيف المجموعة الأولى أو أوتوهو الكونغولي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، أو مانيما يونيون وصيف المجموعة الثانية.