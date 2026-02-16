قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
مخاطر الضوء العالي في كشافات السيارات.. لن تصدق
شوبير عن أحداث مباراة الأهلي والجيش: حذرت منها وتلك المشاهد مؤذية
3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال
قدم يسرى فتاكة تصنع التاريخ.. محمد صلاح يقتحم قائمة الكبار الأكثر تسجيلا للأهداف
وصل للكنز فى الجبل .. ضبط عامل بأسيوط يحوز 509 قطع أثرية | صور
وزير الصناعة ونيسان يرسخان مصر مركزًا إقليميًا للسيارات وإفريقيا هدفًا للتصدير
رياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

الزمالك
عبدالله هشام

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، خلال معسكره في الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحاول نادي الزمالك مواصلة النتائج الإيجابية التي بدأها مع معتمد جمال المدير الفني الجديد على أمل تحقيق بطولة وسط الأزمات التي وقع فيها النادي خلال الفترة الأخيرةز

ونجح الزمالك في الوصول لدور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

منافس الزمالك في الكونفيدرالية

تأهل نادي الزمالك، لـ الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة.

ومن المتوقع أن يواجه الزمالك فريق أولمبيك آسفي المغربي وصيف المجموعة الأولى أو أوتوهو الكونغولي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، أو مانيما يونيون وصيف المجموعة الثانية.

الزمالك نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا سيراميكا أس مصر

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
المشروم
نيسان
