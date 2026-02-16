بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تأهل الزمالك إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية يُعد أمرًا جيدًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليًا، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تجاوز مرحلة مهمة رغم التحديات.

وخلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، أوضح التابعي أن تقييم تأهل النادي الأهلي يختلف، نظرًا لامتلاكه مجموعة من أفضل اللاعبين في إفريقيا، مؤكدًا أن الجماهير غير راضية عن الأداء الفني، كما أن المدرب ييس توروب لم ينجح حتى الآن في إقناع الشارع الرياضي بمستوى الفريق.

وأشار التابعي إلى أن مجموعة نادي بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا كانت ضعيفة نسبيًا، وهو ما سهّل مهمة الفريق في التأهل، مقارنة بمجموعات أخرى أكثر قوة وتنافسية.

وفيما يخص اللاعب عدي الدباغ، أكد التابعي أنه لا يناسب الزمالك إذا كان الفريق في أفضل حالاته، معتبرًا أن إمكانياته أقل من قيمة النادي، رغم تألقه خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد التابعي بدور المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه أعاد اكتشاف المهاجم ناصر منسي ونجح في توظيفه بشكل مميز داخل الملعب.

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن الأندية المصرية مطالبة برفع مستوى الأداء في الأدوار المقبلة، لأن المنافسة القارية لا تعترف إلا بالأقوى فنيًا وذهنيًا.