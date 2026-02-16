قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك

عدي الدباغ
عدي الدباغ
ميرنا محمود

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تأهل الزمالك إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية يُعد أمرًا جيدًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليًا، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تجاوز مرحلة مهمة رغم التحديات.

وخلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، أوضح التابعي أن تقييم تأهل النادي الأهلي يختلف، نظرًا لامتلاكه مجموعة من أفضل اللاعبين في إفريقيا، مؤكدًا أن الجماهير غير راضية عن الأداء الفني، كما أن المدرب ييس توروب لم ينجح حتى الآن في إقناع الشارع الرياضي بمستوى الفريق.

وأشار التابعي إلى أن مجموعة نادي بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا كانت ضعيفة نسبيًا، وهو ما سهّل مهمة الفريق في التأهل، مقارنة بمجموعات أخرى أكثر قوة وتنافسية.

وفيما يخص اللاعب عدي الدباغ، أكد التابعي أنه لا يناسب الزمالك إذا كان الفريق في أفضل حالاته، معتبرًا أن إمكانياته أقل من قيمة النادي، رغم تألقه خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد التابعي بدور المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه أعاد اكتشاف المهاجم ناصر منسي ونجح في توظيفه بشكل مميز داخل الملعب.

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن الأندية المصرية مطالبة برفع مستوى الأداء في الأدوار المقبلة، لأن المنافسة القارية لا تعترف إلا بالأقوى فنيًا وذهنيًا.

بشير التابعي الزمالك بطولة الكونفدرالية عدي الدباغ

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

صورة ارشيفية

15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

البابا لاون

بابا الفاتيكان في أول زيارة رعوية: الرجاء قوة حية تتجسد بالقلوب

رئيس البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” يعد تحدٍّيا فجّا للقانون الدولي

البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة يعد تحديا فجا للقانون الدولي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يناقش الإستراتيجية الترويجية للوزارة

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

