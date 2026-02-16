الطقس اليوم|الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية

يبحث كثير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم الاثنين، خاصة المسافرين على الطرق وأصحاب الأمراض المزمنة في ظل الأتربة العالقة في الأجواء.

وفي إطار ذلك أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية اليوم الإثنين، لتشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلاً.

حالة الطقس اليوم الاثنين

أفادت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم الاثنين لتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحرى 30 للعظمي و18 للصغري، والسواحل الشمالية 21 للعظمي و15 للصغري، وشمال الصعيد 31 للعظمي و14 للصغري، وجنوب الصعيد 34 للعظمي و17 للصغري.

وأوضحت أن سيكون هناك أتربة عالقة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط للرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب البلاد و تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة

وذكرت الهيئة، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تمتد ليلاً إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وقد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 20% على بعض المناطق على فترات منقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 30 15

6 أكتوبر 30 15

بنهــــا 30 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 30 16

كفر الشيخ 28 16

بلطيم 28 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 31 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 15

دمياط 28 15

بورسعيد 29 16

الإسماعيلية 32 15

السويس 30 16

العريش 31 14

رفح 30 13

رأس سدر 27 14

نخل 30 07

كاترين 22 05

الطور 28 17

طابا 29 14

شرم الشيخ 29 19

الغردقة 30 18

الإسكندرية 21 15

العلمين 20 14

مطروح 20 13

السلوم 21 12

سيوة 23 11

رأس غارب 28 19

سفاجا 28 19

مرسى علم 30 20

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 29 18

أبــــــرق 29 17

جبل علبة 30 17

رأس حدربة 30 18

الفيوم 31 13

بني سويف 31 14

المنيا 31 14

أسيوط 32 13

سوهاج 32 15

قنا 32 16

الأقصر 33 17

أسوان 34 17

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 33 16