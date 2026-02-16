قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية
سعر الدولار في البنوك اليوم 16-2-2026
محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم 4 مايو.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون
الطقس اليوم|الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية
بدعوة من ترامب.. الرئيس الروماني يعلن مشاركته في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
حكم صيام أصحاب الأمراض في شهر رمضان.. الإفتاء توضح
لماذا شبَّه القرآن القلوب القاسية بالحجارة؟.. دينا أبو الخير توضح المعنى
تعرف على أسعار الذهب اليوم 16-2-2026
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم|الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية

الطقس
الطقس
قسم الأخبار

يبحث كثير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم الاثنين، خاصة المسافرين على الطرق وأصحاب الأمراض المزمنة في ظل الأتربة العالقة في الأجواء.

وفي إطار ذلك أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية اليوم الإثنين، لتشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلاً.

حالة الطقس اليوم الاثنين 

 

أفادت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم الاثنين لتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحرى 30 للعظمي و18 للصغري، والسواحل الشمالية 21 للعظمي و15 للصغري، وشمال الصعيد 31 للعظمي و14 للصغري، وجنوب الصعيد 34 للعظمي و17 للصغري.

وأوضحت أن سيكون هناك أتربة عالقة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط للرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب البلاد و تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة

وذكرت الهيئة، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تمتد ليلاً إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وقد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 20% على بعض المناطق على فترات منقطعة.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 30 15

6 أكتوبر 30 15

بنهــــا 30 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 30 16

كفر الشيخ 28 16

بلطيم 28 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 31 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 15

دمياط 28 15

بورسعيد 29 16

الإسماعيلية 32 15

السويس 30 16

العريش 31 14

رفح 30 13

رأس سدر 27 14

نخل 30 07

كاترين 22 05

الطور 28 17

طابا 29 14

شرم الشيخ 29 19

الغردقة 30 18

الإسكندرية 21 15

العلمين 20 14

مطروح 20 13

السلوم 21 12

سيوة 23 11

رأس غارب 28 19

سفاجا 28 19

مرسى علم 30 20

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 29 18

أبــــــرق 29 17

جبل علبة 30 17

رأس حدربة 30 18

الفيوم 31 13

بني سويف 31 14

المنيا 31 14

أسيوط 32 13

سوهاج 32 15

قنا 32 16

الأقصر 33 17

أسوان 34 17

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 33 16

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاثنين طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

المحمول

شعبة المحمول تطرح اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى: دوري في إثبات نسب يتضمن العديد من المفاجآت والصراعات

هند صبري

بعد 22 عاما.. هند صبري تستعيد ذكرياتها مع خالد صالح بمشهد مع ابنه

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى ضيف شرف في مسلسل "المتر سمير" رمضان 2026

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد