استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
ترامب يمنح وسام الشرف من الكونجرس لـ جندي شارك في القبض على «مادورو»
فيضان نهر التايمز ببريطانيا.. دمار وغرق مناطق وأحياء فاخرة بينها منازل مشاهير
سوريا تكشف تفاصيل نقل آلاف معتقلي تنظيم داعش إلى العراق
علاقة إنسانية قبل المنصب| حملات شعبية ترفض رحيل محافظ بورسعيد: «سيبه يكمل اللي بدأه»
غزة تنزف من جديد .. ارتفاع شهداء الغارات إسرائيلية إلى 9 ضحايا
أخبار البلد

طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة

الظواهر الجوية المتوقعة
الظواهر الجوية المتوقعة
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد لتشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلاً.

 طقس اليوم


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأحد نشاط رياح على مناطق من محافظة البحر الأحمر، تكون كثيرة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

الظواهر الجوية المتوقعة 


وأفادت  الهيئة، أن طقس اليوم سيشهد أتربة عالقة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.


ونوهت عن اضطراب الملاحة  بغرب البحر المتوسط، على بعض المناطق من سواحل السلوم ومطروح والعلمين، وتصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج 2 إلى 3 متر
 

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر
المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الادارية 29 16

6 اكتوبر 30 16

بنهــــا 28 16

دمنهور 28 16

وادى النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 17

بلطيم 28 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 16

دمياط 24 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 16

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 27 14

نخل 26 07

كاترين 24 05

الطور 28 17

طابا 26 14

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 28 19

الإسكندرية 28 16

العلمين 28 16

مطروح 28 17

السلوم 29 16

سيوة 31 11

رأس غارب 28 19

سفاجا 27 19

مرسى علم 29 20

شلاتين 29 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 18

الظواهر الجوية الأرصاد درجات الحرارة طقس طقس اليوم

