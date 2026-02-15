طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد لتشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلاً.

طقس اليوم



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأحد نشاط رياح على مناطق من محافظة البحر الأحمر، تكون كثيرة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

الظواهر الجوية المتوقعة



وأفادت الهيئة، أن طقس اليوم سيشهد أتربة عالقة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ونوهت عن اضطراب الملاحة بغرب البحر المتوسط، على بعض المناطق من سواحل السلوم ومطروح والعلمين، وتصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج 2 إلى 3 متر

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الادارية 29 16

6 اكتوبر 30 16

بنهــــا 28 16

دمنهور 28 16

وادى النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 17

بلطيم 28 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 16

دمياط 24 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 16

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 27 14

نخل 26 07

كاترين 24 05

الطور 28 17

طابا 26 14

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 28 19

الإسكندرية 28 16

العلمين 28 16

مطروح 28 17

السلوم 29 16

سيوة 31 11

رأس غارب 28 19

سفاجا 27 19

مرسى علم 29 20

شلاتين 29 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 18