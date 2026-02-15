قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
ترامب يمنح وسام الشرف من الكونجرس لـ جندي شارك في القبض على «مادورو»
فيضان نهر التايمز ببريطانيا.. دمار وغرق مناطق وأحياء فاخرة بينها منازل مشاهير
سوريا تكشف تفاصيل نقل آلاف معتقلي تنظيم داعش إلى العراق
علاقة إنسانية قبل المنصب| حملات شعبية ترفض رحيل محافظ بورسعيد: «سيبه يكمل اللي بدأه»
غزة تنزف من جديد .. ارتفاع شهداء الغارات إسرائيلية إلى 9 ضحايا
ديني

10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء

ذكر الله
ذكر الله
إيمان طلعت

لا تخلو الحياة من الهموم والمشاكل، فـ الدنيا دار ابتلاء، لاختبار إيمان الناس، والهموم متعددة ومتنوعة فهناك ضيق الحال، وآخر عصيان ابن، وثالث مهموم بالديون وغير ذلك، ويأتي على الإنسان أوقات تضيق به الحياة بما رحُبت من الهموم والمشاكل، إلا أن هناك دعاء واحد من 10 كلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به كل صباح ومساء يرزقك العافية فى دنيك ودنياك واهلك ومالك.

10 كلمات تخلصك من اى هموم ودعى بها النبي كل صباح ومساء

وتتلخص هموم الإنسان : في همه على دينه من الضلال وهمه على دنياه من المصائب وهمه على أهله من الشقاق وهمه على ماله من الضياع فإن سلمت له هذه فقد كُفي همه كله ولذا كان من جوامع دعاء نبينا ﷺ في كل صباح ومساء : { اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ ، في دِيني و دُنيايَ ، وأهلي ومالي } .


دعاء النبي عند الحزن الشديد

عندما القى الكفار الحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم جلس ورجليه الشريفتين تدميان، ووجد أن أبواب الأرض قد أغلقت ولم يعد سوى السماء، رفع يده لله وقال (( اللهُمَّ إليكَ أشكو ضعفَ قوَّتي وقلةَ حيلتي وهواني على الناسِ، انت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى منْ تكلُني ؟ إلى بعيد يتجَهَّمُني أمْ إلى عدو ملَّكتَهُ أمري ؟ إن لمْ تكنْ غضبانًا عليَّ فلا أُبالي، غيرَ أنَّ عافيتَكَ هي أوسعُ لي، أعوذُ بنورِ وجهِكَ الذي أشرقتْ لهُ الظُّلُماتُ من أن تُنزلَ بيَ غضبَكَ أو يحلَّ عليَّ سخطَكَ، لكَ العُتْبى حتى تَرضَى ولا حولَ ولا قوةَ إلا بكِ)).

فعندما يجد الشخص الدنيا قفلت في وجهه وأظلمت ولا تضحك له وأبوابها مسدودة، فعليه أن يعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطانا مفاتيح، فعندما تصيبك مشكلة ردد هذا الدعاء بكل يقين وأعمل به واستجلب النور الرباني ليضيء الظلام الذى في حياتك.

ومعنى يتجَهَّمُني “واحد يعاملني بشدة وغلظة”.


أيهما أفضل لفك الكرب الاستغفار أم الصلاة على النبي؟

كليهما ثوابه عظيم ولكن يجب المواظبة على كليهما معا، فلا يمكن أن ننشغل بالاستغفار على طول الخط ونترك الصلاة على النبي والعكس كذلك.

الصلاة على النبي فيها إزالة الهم ورفع الكرب ومغفرة للذنوب، أما الاستغفار فيمحو الذنوب ويوسع الرزق وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء سيد الاستغفار "اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

فالاستغفار والصلاة على النبي والدعاء وصلاة ركعتين كل هذا لفك الكرب، فمن أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

وهناك الكثير من الأدعية لفك الكرب والهم وهى "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".

